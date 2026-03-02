Avances científicos en el manejo del mieloma múltiple

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, Johnson & Johnson llevó a cabo el encuentro médico Beyond Blood, para reflexionar sobre cómo la innovación está redefiniendo el abordaje del mieloma múltiple (MM), enfermedad poco frecuente, pero de alto impacto clínico.

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico que se origina en las células plasmáticas y que, en México, se ubica entre los 20 tipos de cáncer más frecuentes, con alrededor de 2 mil 500 nuevos casos y en promedio mil 500 muertes registradas al año. Además, en la mayoría de los casos el diagnóstico ocurre en etapas avanzadas, lo que históricamente ha limitado las opciones terapéuticas y marcado el curso de la enfermedad.

“Frente a su alto impacto clínico hay algo muy claro: incorporar tratamientos más innovadores desde la primera línea no solo representa una evolución terapéutica, sino una oportunidad de modificar el curso de la enfermedad desde el inicio, prolongar la supervivencia y mejorar de manera significativa la calidad de vida de los pacientes”, aseguro el Dr. Sergio Inclán, hematólogo del Centro ABC.

Durante el encuentro, especialistas nacionales e internacionales analizaron cómo el abordaje del mieloma múltiple ha evolucionado de forma profunda en las últimas décadas. Lo que antes se concebía como un padecimiento marcado por recaídas inevitables y mortal, hoy encuentra en el tratamiento desde la primera línea un punto de inflexión capaz de cambiar el pronóstico desde el inicio.

En este contexto, la evolución del abordaje terapéutico del mieloma múltiple hoy incorpora opciones innovadoras como los anticuerpos monoclonales con indicaciones en distintas etapas de la enfermedad. Estos tratamientos forman parte de los esquemas terapéuticos tanto para pacientes de nuevo diagnóstico como para aquellos en recaída o con enfermedad refractaria, de acuerdo con la valoración clínica. Su incorporación ha permitido ampliar y fortalecer las alternativas disponibles, tanto en fases tempranas como avanzadas del mieloma múltiple.

Sin embargo, dado que esta enfermedad se caracteriza por recaídas frecuentes, la innovación ha continuado avanzando hacia nuevas fronteras terapéuticas. Los anticuerpos monoclonales biespecíficos representan uno de los desarrollos más relevantes en este campo, al actuar conectando las células T del sistema inmunológico con las células del mieloma para facilitar su eliminación.

“Los anticuerpos biespecíficos marcan una nueva etapa en el tratamiento del mieloma múltiple al actuar como un puente entre el sistema inmunológico y las células tumorales, ayudando al organismo a combatir la enfermedad de forma más dirigida. Este avance amplía las opciones para pacientes en recaída y redefine el futuro del manejo de la enfermedad”, enfatizó la Dra. Karla Alexanda Sánchez, hematóloga del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

Dentro de esta categoría, el portafolio de Johnson & Johnson cuenta con opciones terapéuticas para pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario que han recibido múltiples líneas previas de tratamiento. Estas terapias amplían el panorama en escenarios donde históricamente las alternativas eran limitadas.

“En Johnson & Johnson hemos sido pioneros en la evolución del tratamiento del mieloma múltiple, contribuyendo con más de la mitad de las terapias innovadoras aprobadas en los últimos 20 años. Hoy, nuestro compromiso es seguir impulsando innovación desde la primera línea para transformar el pronóstico y la vida de los pacientes para buscar la cura funcional del mieloma múltiple”, finalizó el Dr. Leandro Aldunate, director médico de J&J Innovative Medicine.

Iniciativas como Beyond Blood reflejan el compromiso con el impulso del intercambio científico, el fortalecimiento del conocimiento especializado y el acompañamiento a la comunidad médica en la evolución del tratamiento del mieloma múltiple. Porque ir más allá implica avanzar en innovación, colaboración y compromiso con las personas que viven con esta enfermedad.