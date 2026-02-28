InDrive impulsa mayor acceso a la movilidad

En México, la movilidad y el transporte son mucho más que traslados: representan vías hacia la generación de ingresos y nuevas oportunidades de desarrollo. En ese contexto, inDrive, en colaboración con la Asociación de Internet Mx (Aimx), presentó su Reporte de Impacto en el país, el cual revela que más de 10 millones de personas han sido impactadas positivamente por las operaciones y programas sociales de la plataforma desde 2022.

El estudio, realizado por la Aimx, organismo referente en el análisis del ecosistema digital mexicano, muestra que la operación de inDrive superó los 200 millones de viajes durante 2025, consolidando su presencia en el país y su contribución a la economía digital. Con esto, la plataforma operó a un ritmo de más de 380 servicios completados por minuto, reflejando su integración en la vida cotidiana de las personas en múltiples ciudades del país.

Más allá del crecimiento de una plataforma tecnológica, estas cifras evidencian cómo el acceso a opciones de movilidad seguros y con precios justos impacta directamente en la economía cotidiana de millones de personas, que son también estudiantes, madres, padres de familia y trabajadores.

Uno de los hallazgos centrales del reporte es que el modelo de negociación de precios Persona a Persona (P2P) de la plataforma permite a las y los pasajeros obtener un ahorro promedio del 23% por viaje. Además, el 72.25% de las personas encuestadas considera que la competencia generada por inDrive contribuye a mitigar precios elevados y mejorar la calidad del servicio.

El estudio también muestra que la entrada de modelos de negocio diferenciados fortalece la competencia en un mercado altamente concentrado, generando presión competitiva real en favor de los usuarios. Así, el esquema de negociación de precios P2P amplía el acceso a la movilidad para más personas, fortaleciendo la inclusión en el país.

Estos resultados se alinean con evidencia regional reciente de Oxford Economics, que demuestra que los modelos de negociación de precios en plataformas de movilidad amplían el acceso al transporte, convierten viajes que antes no ocurrían en actividad económica real y fortalecen la inclusión en mercados emergentes de América Latina.