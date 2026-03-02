Aguas termales en San Miguel de Allende

El turismo de bienestar en Guanajuato ha tomado gran relevancia gracias a experiencias que combinan naturaleza, descanso y reconexión personal. Entre ellas, las aguas termales se han convertido en uno de los imperdibles para consentir al cuerpo.

Sumergirse en estas aguas aporta múltiples beneficios por su composición mineral con elementos como calcio, magnesio, azufre y sodio. Entre los beneficios están:

Relajar los músculos y reducir el estrés

Estimular la circulación sanguínea

Aliviar molestias articulares

Favorecer el cuidado de la piel

Mejorar la calidad del descanso

Para quienes buscan relajación profunda, bienestar integral y contacto con la naturaleza, los centros termales y spas de la región se han consolidado como experiencias imperdibles. Ya sea en pareja, con amigos o en familia, estos espacios ofrecen ambientes cuidadosamente diseñados para desconectar del ritmo cotidiano y reconectar con el equilibrio físico y emocional.

Entre los lugares donde se puede vivir esta experiencia destacan:

La Gruta Spa: el clásico de San Miguel de Allende. Rodeado de vegetación y con piscinas de distintas temperaturas, es uno de los espacios más emblemáticos para disfrutar de una experiencia termal.

Escondido Place: aguas termales con hospedaje. Ofrece pozas techadas y al aire libre, ideales para un día de descanso o una estancia completa en su hotel boutique.

Parque Acuático Xote. Experiencia termal para toda la familia. Combina aguas termales con actividades recreativas y amplias áreas al aire libre. Toboganes, juegos infantiles y áreas de campamento crean el escenario ideal para vivir un fin de semana al aire libre.

The Mayan Baths. Entre túneles de piedra, cuarzo y cristal, ofrece una experiencia sensorial única, ideal para escapadas románticas.

Las aguas termales de San Miguel de Allende invitan a vivir el destino desde una perspectiva de bienestar, donde la naturaleza, la tranquilidad y el descanso se combinan para renovar cuerpo y mente.