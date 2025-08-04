Puebla y su nueva marca de identidad

Con una visión de futuro, Puebla presentó su nueva marca turística: “Puebla, el Latido de México”, una identidad que busca posicionar al estado como destino vibrante, emocional y competitivo a nivel nacional e internacional.

En un evento encabezado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador Alejandro Armenta, se destacó la alineación de esta marca con la campaña nacional “México, Latidos del Mundo”, lo que convierte a Puebla en el primer estado en sumarse a esta narrativa de promoción conjunta.

Durante la presentación de la nueva marca destino la secretaria de Turismo expresó su reconocimiento al trabajo que realiza el Gobierno de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, pues en los primeros 6 meses de este año, la entidad alcanzó la media de crecimiento nacional, con un 8 por ciento más de turistas, por lo que previó que para diciembre próximo se habrá rebasado la meta de 6.5 millones de turistas.