Pase y Canapat firman alianza estratégica

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y Pase, empresa de telepeaje y movilidad líder en México, anuncian la firma de una alianza estratégica, a través de la cual se pondrá a disposición de los afiliados tecnología de telepeaje electrónico, así como una gama de servicios digitales diseñados para optimizar la gestión de flotillas en autopistas concesionadas.

La unión de ambas empresas se trata de una suma de esfuerzos para transformar estructuralmente un sector clave para el desarrollo nacional. A partir de esta colaboración, Pase pondrá al servicio de las más de 650 empresas afiliadas a Canapat su sistema de telepeaje electrónico, Tag Pase, así como servicios digitales complementarios que simplifican la gestión, reducen costos, eliminan el uso de efectivo y optimizan la operación de flotillas en autopistas concesionadas.

“Esta alianza no solo transforma el transporte de pasajeros, impulsa una nueva forma de gestionar flotillas. Compartimos una visión de movilidad conectada, segura y eficiente. Nos entusiasma impulsar juntos este cambio sostenible en beneficio de millones de usuarios y transportistas del país”, indicó Alexis Reséndiz, director general de Pase.

“Esta alianza refleja el compromiso con la innovación. Apostamos por herramientas que nos permitan operar mejor, dar más confianza a nuestros usuarios y contribuir a un transporte de pasajeros más moderno, seguro y sustentable. Estamos convencidos de que este acuerdo será un parteaguas en nuestra evolución como cámara”, dijo Luis Antonio Zaldívar Sánchez, presidente de Canapat.

El acuerdo busca unir la experiencia y representatividad del autotransporte organizado con la innovación tecnológica y operativa, marcando un punto de inflexión en la movilidad del país. Entre los beneficios estarán:

Acceso preferencial a la tecnología y servicios de Pase, lo que optimiza la operación de sus flotillas en autopistas concesionadas.

Mejora en la trazabilidad, control y eficiencia de los trayectos.

Mayor seguridad y agilidad en los recorridos de pasajeros.

Condiciones comerciales exclusivas para afiliados Canapat.

El Autotransporte de Pasaje y Turismo mueve el 93.7% del total nacional de pasajeros. Cuenta con: 186 mil 64 vehículos registrados a nivel nacional y 996 terminales centrales e individuales. Esta infraestructura robusta, sumada a la alianza con Pase, permitirá a México avanzar hacia un modelo de transporte inteligente, dejando atrás esquemas tradicionales para adoptar una operación más moderna, conectada y sostenible.