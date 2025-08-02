Foro Valparaíso anuncia el regreso de su exposición permanente, a partir del 24 de julio de 2025. La muestra pictórica reúne 119 obras de autores mexicanos y extranjeros que forman parte de la colección privada institucional más importante que existe sobre temas mexicanos y que pertenece al Banco Nacional de México.

La exhibición se integra por obras pictóricas más de 50 importantes artistas que forjaron la historia del arte en nacional y que plasmaron en sus lienzos su particular perspectiva acerca de México. Algunos de los artistas que podrán visitarse en esta exposición son: Juan Correa, María Guadalupe Moncada, Daniel Thomas Egerton, José María Velasco, Eulalia Lucio, Édouard Pingret, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Leonora Carrington, Remedios Varo, José Clemente Orozco, Frida Kahlo y Diego Rivera, entre otros.

Los visitantes podrán realizar un recorrido cronológico por la historia del país que incluye distintos géneros y estilos pictóricos que van desde el retrato civil y religioso o la pintura de castas, pasando por el paisajismo y la naturaleza muerta, hasta movimientos artísticos contemporáneos como el Surrealismo, la Escuela Mexicana de Pintura o el Abstraccionismo.

La exposición permanente de Foro Valparaíso, que fue inaugurada en 2019 y retirada en junio de 2024 para dar paso a una muestra conmemorativa al 140 aniversario del Banco, ha sido reconocida por ser una las manifestaciones del compromiso social de Banamex con el país, al reunir, conservar, estudiar y difundir de manera gratuita parte de del patrimonio cultural de México.

En su regreso, el recinto incorporará diferentes recursos y elementos museográficos que favorecen el acceso y disfrute pleno de los contenidos para todos los públicos. Por ejemplo, todos los fines de semana el recinto ofrecerá diferentes actividades gratuitas como visitas guiadas y talleres dirigidos a jóvenes, niños y familias, así como público general interesado.

Asimismo, la exposición permanente estará dotada de distintos elementos que favorecen la accesibilidad a los contenidos como cédulas de lectura fácil, portátiles y en código Braille, descripciones sonoras, pictogramas, así como interpretación en Lengua de Señas Mexicana en las actividades programadas.

Foro Valparaíso se encontrará abierto de manera gratuita, de miércoles a domingo de 10 am a 6 pm y la entrada es por la puerta de Venustiano Carranza 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.