Premio al Liderazgo Ejecutivo de FlightGlobal

All Nippon Airways (ANA), la aerolínea más grande de Japón y galardonada con 5 estrellas por 12 años consecutivos, ha recibido el Premio al Liderazgo Ejecutivo: Asia-Pacífico en los FlightGlobal Airline Strategy Awards 2025. Este prestigioso galardón, que recibe por primera vez, reconoce el liderazgo transformador del presidente y CEO de ANA, Shinichi Inoue, cuya dirección ha llevado a la compañía a un rendimiento excepcional y a un desempeño constante.

Los FlightGlobal Airline Strategy Awards, que celebran su edición 23, galardonan a las aerolíneas y ejecutivos que demuestran un liderazgo y una visión estratégica sobresalientes. Organizados por FlightGlobal en colaboración con Korn Ferry, los premios reconocen a los galardonados en diversas categorías, seleccionados por un panel independiente de expertos en el sector. Entre ellos, el Premio al Liderazgo Ejecutivo: Asia-Pacífico, que rinde homenaje a los equipos directivos cuyas decisiones han impulsado significativamente el éxito en el dinámico mercado de la aviación de Asia-Pacífico.

Los jueces de FlightGlobal coincidieron en que, bajo el liderazgo de Shinichi Inoue, ANA ha seguido destacando en el mercado de la aviación de Asia-Pacífico, ofreciendo un rendimiento financiero y operativo excepcional, junto con mejoras en la experiencia del cliente.