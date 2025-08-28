World Press Photo 2025, la exposición internacional más relevante de fotoperiodismo y fotografía documental, se inauguró en el Museo Franz Mayer con144 imágenes ganadoras seleccionadas entre más de 59 mil enviadas por fotógrafos de 141 países. Esta edición aborda algunos de los temas más urgentes de nuestro tiempo: la agitación política, la migración, la crisis climática y las desigualdades sociales.

Gracias al patrocinio de la marca Epson, líder mundial en soluciones de impresión, las fotografías se exhiben en impresiones de gran formato con la tecnología digital de SureColor Serie S, reconocida por su alta precisión de color, nitidez excepcional y durabilidad en exteriores. Estas cualidades permiten que los visitantes experimenten cada historia visual con la misma fuerza, detalle y realismo con que fueron capturadas.

“En Epson creemos en el poder de la imagen para inspirar y generar conciencia. Ser parte de una exposición como World Press Photo nos llena de orgullo, porque a través de nuestra tecnología podemos amplificar el impacto de estas historias que merecen ser vistas y reflexionadas”, afirmó Luis Daniel Fernández Lukie, Sr. Product Manager, Textile & Graphic Arts Printing, de Epson México.

Ventana al mundo a través de la fotografía

Las imágenes premiadas fueron evaluadas por jurados regionales y un jurado global independiente, resultando en 42 proyectos ganadores, nueve más que en la edición anterior. Los autores provienen de países como Alemania, Brasil, Colombia, El Salvador, Irán, México, Palestina, Sudán y Venezuela, entre muchos otros.

Durante más de 26 años, el Museo Franz Mayer ha sido la sede más constante de World Press Photo en América Latina. Este 2025, la exposición se complementa con conferencias, talleres y conversatorios con figuras como Steve McCurry, la curadora Anne Morin y la directora de Exposiciones de la Fundación World Press Photo, Babette Warendorf, ofreciendo al público una experiencia enriquecedora más allá de la contemplación de las imágenes.

La exposición estará abierta hasta el 12 de octubre de 2025, en el Museo Franz Mayer, en la Ciudad de México.