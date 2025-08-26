Climatización

Aunque la temporada de lluvias cubre una buena parte del país, el calor persiste con fuerza. De junio a septiembre, la combinación de calor intenso y humedad elevada dispara la sensación térmica, incrementando la demanda de aire acondicionado.

De acuerdo con últimos reportes, Monterrey ha superado los 37 °C este verano, y en la Ciudad de México el efecto “isla de calor” intensifica aún más las temperaturas urbanas en donde se han registrado máximas de más de 25 °C, mientras que Mérida y Guadalajara superan habitualmente los 30 °C.

Adicionalmente, la alta humedad puede dificultar la regulación en la temperatura del cuerpo y agravar problemas cardiovasculares. Como indica la Fundación Española del Corazón, las principales causas de mortalidad durante las olas de calor se relacionan con las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias.

Frente a dicho escenario, las tecnologías Smart Inverter y AI Dual Inverter, presentes en los aires acondicionados de LG Electronics,emergen como soluciones integrales para mantener los hogares y oficinas frescos, saludables y con un consumo de energía optimizado.

Enfriamiento rápido y eficiente

Los aires acondicionados de LG que cuentan con tecnología AI Dual Inverter y Smart Inverter enfrían hasta un 40% más rápido que los sistemas tradicionales y ajustan continuamente su potencia para evitar picos de consumo.

Su compresor de velocidad variable modula el enfriamiento de forma precisa, manteniendo la temperatura deseada sin encendidos y apagados frecuentes que disparan la factura eléctrica.

“Elegir un aire acondicionado con control de humedad y purificación de aire es esencial para un verano saludable. La tecnología DualCool enfría al instante y, junto con las funciones inteligentes de Smart Inverter, ofrece un entorno cómodo, limpio y silencioso”, comenta Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

Más que frío: calidad del aire interior

De acuerdo con la revista especializada Houston Methodist, la humedad alta, especialmente cuando se combina con un calor ambiental elevado, se asocia con un mayor riesgo cardiovascular, incluyendo una mayor incidencia de infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. Estos efectos podrían deberse a una mala regulación térmica, un mayor estrés fisiológico y una temperatura corporal elevada.

Por eso, no basta con que un aire acondicionado enfríe: también debe ser capaz de controlar la humedad y purificar el aire para evitar sensaciones de bochorno o ambientes cargados. La línea Smart Inverter de LG está diseñada para este tipo de condiciones, brindando eficiencia energética, rendimiento constante y una experiencia más saludable.

La programación inteligente y la detección de presencia permiten ajustar el flujo de aire según la ocupación y los patrones de uso, garantizando eficacia durante el día y un sueño reparador por la noche.