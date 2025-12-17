Posadas fortalece la experiencia del huésped

Posadas, operadora hotelera en México, cierra el año con una métrica de 64 puntos en el Net Promoter Score (NPS), principal indicador de satisfacción, lealtad y calidad de servicio dentro de la industria hotelera a nivel mundial.

Dicha medición fue posible gracias a la aplicación de más de 277 mil encuestas recibidas y procesadas en tiempo real con el apoyo de la tecnología de Medallia, lo que le ha permitido a la hotelera un entendimiento profundo de los perfiles y necesidades de los huéspedes.

Para Posadas, la plataforma de Medallia se ha convertido en un habilitador fundamental para el desempeño operativo, integrándose en procesos diarios de hoteles, gerencias y equipos corporativos. Esta colaboración ha permitido evolucionar hacia un modelo de gestión centrado en la voz del huésped y basado en insights accionables.

A lo largo del año, las marcas de Posadas, desde Fiesta Inn y one hasta Live Aqua, Grand Fiesta Americana y Curamoria, aprovecharon estas capacidades para reforzar sus atributos diferenciadores y elevar la estandarización de la experiencia, impulsando un mayor nivel de recomendación y lealtad.

Es así como la escucha digital de la mano de la recopilación de data, evaluación y solución de problemas con la tecnología de Medallia, ha permitido a Posadas tomar decisiones estratégicas de negocio e implementar el más ambicioso plan de expansión de la compañía en los últimos 10 años con una inversión más de 15 mil millones de pesos de socios independientes y gracias al entendimiento de las necesidades de los huéspedes.