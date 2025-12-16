Navidad y Año Nuevo en Hacienda de Los Morales

Más que un evento gastronómico, las cenas de Navidad y de Año Nuevo en Hacienda de Los Morales se han convertido en un ritual colectivo que recuerda que compartir la mesa es una forma de celebrar la vida. Desde hace más de diez años, cientos de familias regresan para reencontrarse con sabores que, aunque renovados, mantienen el corazón de la tradición.

“La Navidad es un mosaico de recuerdos. Cocinar para esta fecha es volver a esos aromas que nos formaron, a la calidez de una mesa donde siempre cabe alguien más”, comparte el Chef Ejecutivo, Benigno Fernández.

Navidad

La Cena del 24 de Diciembre retoma elementos de la Navidad mexicana: la verbena, los antojitos, el espíritu de posada y esa mezcla de fiesta y espiritualidad tan característica de la temporada. En México, la Navidad no comienza en la cena: empieza en la calle, en las luces, en la reunión comunitaria, en el canto y en las piñatas.

Además, el lugar recrea ese espíritu a su manera: con música en vivo, juegos tradicionales, un ambiente festivo y la visita de Santa Claus, pero también con un menú que narra historias familiares.

El menú navideño comprende, de entrada, un Carpaccio de remolacha ahumada con aderezo de melocotón, esferas de quesos finos y alcachofa. La deliciosa Crema de almendra con espárragos y juliana de jamón serrano. Y como plato fuerte, el infaltable Pavo Navideño con relleno californiano. El pavo continúa siendo protagonista de la cena mexicana contemporánea, herencia de influencias europeas y norteamericanas con ingredientes locales.

Y como postre, la Tartaleta de higos al vino tinto. Los higos, símbolo de abundancia y buena fortuna en diversas culturas mediterráneas, dan un toque de elegancia a un cierre delicado y profundamente navideño.

Fin de año 2025

Par el año nuevo, la Hacienda de Los Morales se transforma. La atmósfera cambia a tonos blancos y plata, evocando pureza, renovación y buenos deseos. La celebración incorpora elementos vinculados a tradiciones de Año Nuevo:

El espectacular menú de fin de año está compuesto por una entrada: Gravlax de salmón perfumado al Pernod, para continuar con la Crema de morillas perfumada al cognac. De plato fuerte, el Filete de res con salsa a las tres pimientas sobre puré de papa rústica y terrina de vegetales, es un plato clásico y sofisticado que combina la riqueza del filete de res rostizado al horno josper con la complejidad de la salsa a las tres pimientas y una exquisita terrina de vegetales.

Y los postres protagonistas, el brownie con esencia de tiramisú, y la compota de queso mascarpone con frutos rojos, símbolo de dulzura y renovación.

“El Año Nuevo siempre sabe distinto. Es una noche donde cada bocado carga intención: lo que comemos también es un deseo”, indica Jorge Agraz, director del restaurante.

Ambas noches contarán con: música en vivo, espacios temáticos para fotografías, iluminación envolvente, servicio personalizado y un equipo de seguridad dedicado a garantizar comodidad y tranquilidad.