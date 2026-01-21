Grupo ANA mantiene la máxima calificación

El Grupo ANA ha recibido la máxima calificación de “5 estrellas” de Skytrax por decimotercer año consecutivo, distinción que ha obtenido ininterrumpidamente desde 2013. Este logro destaca el compromiso sostenido del Grupo ANA con la excelencia en el servicio en todos los puntos de contacto con el cliente, desde las instalaciones aeroportuarias hasta la experiencia a bordo. Así, se consolida como una de las únicas 11 aerolíneas del mundo, y la única compañía japonesa, que se ha mantenido como un referente de excelencia en el servicio durante más de una década.

La “Calificación Mundial por Estrellas de Aerolíneas” (World Airline Star Rating) de Skytrax, organización de calificación de transporte aéreo con sede en el Reino Unido, es resultado de una rigurosa auditoría de los estándares de calidad tanto de los servicios a bordo como de los servicios aeroportuarios. Esta distinción destaca la dedicación del Grupo ANA de ofrecer constantemente un servicio de clase mundial sin concesiones, incluso en un entorno empresarial en rápida evolución. Este logro reafirma su compromiso con la seguridad y la confianza de los pasajeros.