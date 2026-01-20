República Dominicana fortalece su vínculo con México

La República Dominicana continúa fortaleciendo su sólida relación con el mercado mexicano al anunciar el inicio de su roadshow internacional en México, una serie de encuentros estratégicos diseñados para profundizar alianzas y proyectar el futuro del turismo del país. Bajo el liderazgo del ministro de Turismo, David Collado, el destino caribeño elige a México como punto de partida de esta nueva etapa, reconociendo su relevancia como uno de sus mercados más dinámicos y estratégicos.

Este encuentro acompaña una etapa de crecimiento sostenido, impulsada por el fortalecimiento de la conectividad aérea, con el incremento de frecuencias y la apertura de nuevas rutas, y por la consolidación de alianzas con aerolíneas, operadores turísticos y socios clave que integran la cadena de valor del turismo.

Este primer encuentro, que tendrá lugar el próximo 3 de febrero de 2026, será una oportunidad para compartir la visión integral de la República Dominicana como destino. Más allá de sus playas icónicas, el país presentará la diversidad de propuestas: riqueza natural y cultural, ciudades vibrantes, una escena gastronómica en evolución, experiencias de bienestar y aventura, y una infraestructura turística que continúa transformándose.

El encuentro también pone en valor el compromiso del país con un desarrollo turístico responsable. Destinos como Samaná, Pedernales y Jarabacoa reflejan una apuesta clara por la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de las comunidades locales. Reservas naturales, parques nacionales y proyectos eco conscientes forman parte de una narrativa que conecta al viajero con la naturaleza desde una perspectiva auténtica y respetuosa.

México se mantiene dentro del top 7 de mercados emisores para la República Dominicana, con un crecimiento sostenido en el número de visitantes, reflejo de una oferta turística cada vez más diversa y sofisticada.