ONE audífonos

La temporada de regalos ya está aquí y la empresa STF presenta la colección completa de audífonos One, línea diseñada para adaptarse a cualquier estilo de vida sin complicaciones y sin gastar de más.
La colección One está pensada para quienes entrenan y necesitan libertad y seguridad, para quienes se sumergen en sus películas y música favorita, para quienes trabajan o estudian sin distracciones o simplemente disfrutan del sonido en su día a día. Esta Navidad, se puede sorprender con tecnología que se escucha, se vive y se disfruta.
Con funciones como modo deportivo Open Wireless Stereo, cancelación de ruido para llamadas y entornos ruidosos, audio envolvente y conectividad moderna, estos audífonos ofrecen la tecnología que se busca a un precio accesible, para que elegir un regalo increíble no sea cuestión de presupuesto, sino de encontrar el modelo que mejor va contigo.
Entre las opciones: Los One Pro TWS integran cancelación activa de ruido, ideales para disfrutar música, películas o videojuegos con precisión y sin distracciones. Ofrecen hasta 42 horas de batería total, Bluetooth 5.4, certificación IPX4 y 6 micrófonos de alta fidelidad que garantizan llamadas claras, además de tres modos de ecualización para personalizar el sonido.
Por su parte, los One Pro On Ear llevan esta experiencia a un formato de diadema con bocinas de 40 mm, cancelación activa de ruido y audio espacial para una inmersión total. Su batería brinda hasta 40 horas de uso continuo cuentan con Bluetooth 5.4, entradas 3.5 mm y USB-C, y tres micrófonos omnidireccionales que ofrecen nitidez en cualquier entorno.
Y la colección One Plus de STF combina versatilidad, autonomía y potencia en dos formatos que se adaptan a cualquier estilo: TWS y On Ear. Los TWS ofrecen hasta 36 horas de autonomía total, con 4 micrófonos de alto rendimiento y bocinas de 10 mm entregan un sonido equilibrado y un desempeño confiable incluso en entornos ruidosos o al aire libre.
Los One Plus On Ear elevan la experiencia con un diseño plegable y cómodo, disponibles en colores negro y rosa para adaptarse a tu estilo. Ofrecen hasta 44 horas de batería total y bocinas de 40 mm que brindan potencia y detalle en cada nota. Su sistema de conexión dual permite usarlos tanto de forma inalámbrica como con cable 3.5 mm o USB-C, mientras que su Bluetooth 5.3 asegura una conexión estable con hasta 10 metros de alcance. Equipados con tres micrófonos integrados, garantizan llamadas claras y un sonido envolvente en todo momento.
Finalmente, los One TWS son la opción ideal para quienes buscan autonomía y llamadas impecables. Ofrecen hasta 42 horas de batería total (7 horas por carga más 5 recargas en estuche), lo que los convierte en un aliado confiable para uso intensivo. Están equipados con 4 micrófonos con ENC (Cancelación de Ruido Ambiental) que filtran el ruido exterior para conversaciones claras, y sus drivers de 10 mm con impedancia de 32 Ohm ofrecen un sonido equilibrado y potente. Cuentan con conectividad Bluetooth 5.4, certificación IPX4 contra salpicaduras y carga rápida mediante USB-C.