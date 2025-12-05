Punciones accidentales en personal de salud

Cada año se registran cerca de dos millones de accidentes punzocortantes entre trabajadores de la salud a nivel global, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, enfermeras, médicos residentes y personal de urgencias continúan expuestos a un riesgo que puede derivar en infecciones como hepatitis B, hepatitis C o VIH.

En este contexto, se realizó la conferencia “Punciones accidentales: el riesgo que sí se puede prevenir”, organizado por Becton Dickinson, espacio donde especialistas revisaron las causas más frecuentes de estos incidentes, sus implicaciones clínicas y las acciones para reducirlos.

Durante su intervención, la Dra. Roxana Trejo, gerente de Vigilancia Epidemiológica del Corporativo ABC y expresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN) destacó que se trata de un desafío latente para todas las instituciones de salud.

“Las punciones accidentales son un riesgo laboral real, pero la evidencia demuestra que cuando el personal cuenta con dispositivos de inyección seguros y recibe capacitación continua y activa buenas prácticas, los incidentes se reducen de manera contundente”, explicó la también Médico Epidemiólogo en Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales y líder del Consenso de Prevención de Accidentes por Punzocortantes y Salpicaduras.

Durante la sesión se expuso que el riesgo de transmisión tras una punción con aguja usada puede llegar a 30% para hepatitis B; 5% para hepatitis C, y 0.3% para VIH, sobre todo cuando involucra agujas huecas o acanaladas. La OMS estima que estas lesiones ocasionan 66 mil infecciones anuales por hepatitis B; 16 mil por hepatitis C, y mil por VIH entre trabajadores sanitarios. Aunque estas cifras representan una realidad global, los especialistas coincidieron en que el reto está en fortalecer las prácticas preventivas y la capacitación continua dentro de cada institución.

Tecnología, capacitación y cultura de seguridad

La introducción de dispositivos de agujas de seguridad se asocia con una reducción del 70% en el número de lesiones por pinchazos con aguja. Aun así, persisten conductas que elevan el riesgo —como el reencapuchado manual, la eliminación inadecuada o el uso de insumos sin mecanismos de protección—, prácticas que deben erradicarse porque siguen ocurriendo en distintos entornos clínicos.

“En BD tenemos tecnologías diseñadas para evitar que una punción accidental cambie la vida de un profesional de la salud. Las agujas con mecanismos de protección reducen riesgos sin modificar la técnica clínica. El desafío es asegurar que estos dispositivos lleguen a quienes los necesitan y que el personal pueda trabajar con seguridad”, expresó la Maestra en Enfermería María de Lourdes Meléndez, gerente de Asuntos Médicos MDS BD Hub México.

Tras su intervención, Meléndez detalló que BD cuenta con un portafolio de seguridad diseñado para prevenir punciones accidentales durante la preparación de medicamentos, la administración de medicamentos y la toma de muestra.