Saber Nutrir ¡Trivia!

Miles de familias en México viven en condiciones donde la alimentación, el acceso al agua y las oportunidades económicas aún son un reto. Frente a esta realidad, Saber Nutrir, el programa de responsabilidad social de Grupo Herdez, lleva más de una década impulsando cambios reales y sostenibles en zonas rurales del país.

Lo que comenzó como un proyecto de educación nutricional en 2012, hoy es una iniciativa integral que trabaja directamente con comunidades en el Estado de México y Yucatán. Su propósito es simple, pero poderoso: mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas en situación de vulnerabilidad alimentaria, especialmente de los niños.

El programa está respaldado por marcas que forman parte de la vida diaria de millones de familias mexicanas: Doña María, Herdez, Yemina, McCormick y Del Fuerte. Todas aportan para que el programa crezca y llegue a más comunidades año con año.

¿Cómo trabajan? Saber Nutrir opera con un enfoque 360 grados alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Seguridad alimentaria (ODS 2 Hambre Cero). Instalan huertos, gallineros y bancos de semillas para que las familias produzcan sus propios alimentos de manera constante y sustentable.

Acceso al agua y saneamiento (ODS 6). En comunidades donde el agua es escasa o de mala calidad, el programa entrega cisternas para captación pluvial, tinacos, purificadores y biodigestores para mejorar la salud y la nutrición de los hogares.

Proyectos de comercialización (ODS 8). A través de invernaderos, granjas y otros proyectos productivos de mayor escala, las familias pueden obtener ingresos adicionales vendiendo lo que producen. Esto impulsa el crecimiento económico local y fortalece su autonomía.

Especialistas y comunidades

El equipo trabaja con ingenieros agrónomos, nutriólogos y promotores comunitarios que capacitan y acompañan a las familias para asegurar que cada proyecto funcione de forma óptima. Además, realizan monitoreo nutricional de los niños para medir el impacto real en su salud.

Desde 2013, Saber Nutrir ha logrado beneficiar a 985 familias en 35 comunidades, con 2 mil 242 proyectos instalados.

Trivia

Saber Nutrir obsequia 3 kits especiales. Si quieres ganarte uno de ellos, solo envía tus respuestas correctas a 4vientosmx@gmail.com antes del 11 de diciembre. Válido en Ciudad de México y área metropolitana.