Los 35 años de Oriflame

La empresa sueca Oriflame celebra en México su aniversario 35. Y lo hace echando la casa por la ventana, festejando con amigos y creando productos de belleza y bienestar inspirados en la naturaleza y respaldados por la ciencia, marcando historias significativas de éxito e innovación desde su fundación.

Sin duda, durante estos años, Oriflame ha crecido ampliamente ofreciendo productos de alta calidad en seis categorías de belleza y bienestar: Maquillaje, Cuidado de la piel, Fragancias, Cuidado personal, Suplementos alimenticios y Accesorios.

Desde su llegada a México marcó tendencia con productos icónicos como las Perlas Giordani Gold y el Bálsamo Tender Care. Y ha evolucionado con lo último en innovación, ciencia y tecnología a través de diversos productos que cuidan el bienestar de las personas y del medio ambiente.

Oriflame tiene presencia global en más de 60 países, cuenta con más de 62 marcas y más de mil productos, que ofrecen ser eficaces, seguros y responsables. Cada uno cumple un propósito único para hacer de Oriflame la mejor propuesta en productos de belleza y bienestar.

Durante estos 35 años en México, Oriflame ha vendido más de 490 millones de unidades, sumando mil billones de euros en ventas y reclutando a más de 2 millones de personas que decidieron compartir su vida y sus sueños con Oriflame.

Este crecimiento también se refleja en su impacto internacional, convirtiendo a México en el país #2 en ventas de la compañía a nivel global.

Los productos han sido ganadores de decenas de premios y reconocimientos a nivel nacional. Por su alta calidad, efectividad y por ser responsables con el medio ambiente. Brindando lo mejor de la belleza y bienestar a todos los mexicanos.

“Este aniversario no solo celebra nuestros logros, sino que subraya nuestro compromiso continuo con llevar los mejores productos de belleza y el bienestar a todos los mexicanos creando la comunidad más leal e inspiradora de México”, concluyó Ernst Lundberg, jefe de Oriflame México.