Riviera Nayarit acelera inversión turística

Desde la Ciudad de México, autoridades estatales y federales presentaron el nuevo panorama turístico de Nayarit y el lanzamiento de su estrategia internacional de promoción, consolidando a Riviera Nayarit como uno de los destinos con mayor crecimiento, inversión y proyección global del país.

Bajo el concepto “Riviera Nayarit, el destino de las grandes inversiones”, el estado se posiciona como líder en inversión turística, referente nacional en lujo sostenible y modelo de crecimiento con visión internacional. Actualmente, el destino registra más de 5 mil 500 millones de dólares en inversiones y una expansión hotelera que contempla más de 3 mil 600 nuevas habitaciones en 2026, con una inversión superior a los mil millones de dólares.

Durante la conferencia se presentó la nueva campaña turística Paradise keeps going, acompañada de la narrativa complementaria The journey keeps going, con el objetivo de fortalecer la conversión digital y mantener la omnipresencia de la marca en mercados estratégicos.