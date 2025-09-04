En el mundo del skin care y el maquillaje, una nueva obsesión está robándose el spotlight, se trata de los labios estilo juicy skin. Inspirada en la famosa glass skin coreana, esta tendencia lleva el concepto de piel hidratada, luminosa y saludable directamente a los labios. El resultado es un acabado que no solo brilla, sino que refleja bienestar y autocuidado.

Lejos del gloss pegajoso o del labial pesado, esta tendencia apuesta por texturas ligeras, acabados translúcidos y fórmulas que nutren al mismo tiempo que embellecen. Labios con brillo tipo bálsamo, jugosos pero no exagerados, que se sienten suaves, flexibles y profundamente hidratados.

Bajo esta estética del glow natural, la marca Vaseline cuenta con los mejores aliados para lograr esta tendencia que se alinean perfectamente con el mood de la temporada, fusionando belleza y cuidado en un solo gesto.

Lip essence

Los nuevos Lip Essence de Vaseline son el skin care for lips por excelencia.

Su fórmula combina ingredientes humectantes con una textura ligera, tipo sérum, que deja los labios visiblemente más saludables y con un brillo efecto “mojado” pero cómodo. Se pueden encontrar en dos distintas presentaciones, una “original” y la otra “cherry” que cuenta con un aroma delicioso a cereza, ambos tienen micro partículas de Vaseline jelly que dejan un acabado pulido, sutil y translúcido, ideal para realzar el tono propio de los labios. Se aplican como el último paso de tu rutina, sellando la hidratación y dejando un efecto de glass lips que dura.

Mini Jars Los tarritos icónicos de Vaseline se reinventan con dos nuevas versiones sensoriales:

Pie Bubbly. Mezcla de frutilla, vainilla y burbujas, adictiva desde el primer uso.

Queen Bee. Aroma cálido con notas de miel, dulce pero sofisticado.

Ambos mini jars aportan hidratación profunda gracias a la jelly de petrolato, mientras envuelven los sentidos en una experiencia olfativa deliciosa. Perfectos para llevar en la bolsa, retocar el brillo durante el día y sumar un toque coquette al beauty bag.

La tendencia de los labios ‘juicy skin’ responde a una nueva forma de ver la belleza, desde el autocuidado. No se trata solo de cómo se ven, sino de cómo se sienten. Vaseline lo entiende, y por eso lanza productos que hidratan, protegen y embellecen al mismo tiempo.