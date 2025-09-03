De Colombia con Amor

El restaurante Café Urbano rinde homenaje a la riqueza y tradición de la gastronomía colombiana al recibir con orgullo el Festival Gastronómico de Colombia, organizado por el hotel Presidente InterContinental Ciudad de México en colaboración con el hotel InterContinental Cartagena. Del 1 al 14 de septiembre, este festival celebrará el patrimonio, la autenticidad y los sabores únicos que definen la cocina colombiana.

Los chefs invitados Juan Jiménez Cuartas y Bladimir Álvarez, ambos del hotel InterContinental Cartagena, deleitarán a los comensales con un exquisito menú compuesto por más de 20 platillos, que incluyen entradas, platos fuertes y postres. Esta experiencia culinaria estará disponible en el restaurante Café Urbano de lunes a sábado, con un delicioso brunch.

El chef ejecutivo Juan Jiménez Cuartas cuenta con una destacada trayectoria marcada por la excelencia y la innovación. Líder de la propuesta gastronómica del InterContinental Cartagena, uno de los referentes de la hotelería de lujo en Colombia, Jiménez se formó en gastronomía y desde joven se inspiró en la tradición culinaria de su familia. Inició su carrera en el InterContinental Medellín. Tras ocho años de éxito, fue designado para inaugurar y consolidar la cocina del InterContinental Cartagena, proyecto que ha dirigido con visión, disciplina y un profundo compromiso con la identidad local.

Desde su llegada a Cartagena, el chef Jiménez ha impulsado un estilo culinario que fusiona la riqueza de los sabores caribeños con tendencias internacionales, creando experiencias memorables para huéspedes y visitantes locales. Su filosofía se centra en la excelencia operativa, la creatividad y la formación de equipos sólidos, valores que han posicionado al hotel como un destino gastronómico de primer nivel. Reconocido por su capacidad de innovación, ha desarrollado menús que destacan ingredientes regionales bajo una mirada contemporánea, siempre respetando la cultura y tradiciones del Caribe colombiano.

Por su parte, el chef Bladimir Álvarez, con una trayectoria culinaria en constante crecimiento, forma parte del equipo de cocina del mismo hotel, donde su pasión por la gastronomía se refleja en propuestas cuidadosamente elaboradas que combinan la riqueza de los sabores regionales con técnicas contemporáneas.

Más allá de su labor profesional en el ámbito hotelero, el chef Álvarez se ha involucrado activamente con la Fundación Sonrisas de León, un proyecto comunitario dedicado al bienestar infantil. A través de esta iniciativa, aporta su talento y vocación social, diseñando menús nutritivos y participando en eventos que benefician a niños de comunidades vulnerables.

Entre las especialidades que se podrán disfrutar durante el festival se encuentran las siguientes:

Entradas. Carimañolas Costeñas, Canasta de Patacón, Empanadas Colombianas, Arepitas con Hogao y Chicharrón, entre otras.

Platos fuertes. Ajiaco Santafereño, Bandeja Paisa, Arroz Cartagenero, Sancocho Trifásico, Cazuela de Mariscos al Coco y Ron, Mote de Queso, entre otros.

Postres: Enyucado, Torta María Luisa, Pastel Gloria, entre otros.

Además, el restaurante será sede de dos degustaciones de café colombiano los días 9 y 11 de septiembre, oportunidad para descubrir los aromas y matices de una de las bebidas más emblemáticas del país, con un costo de 190 pesos por persona.

La gastronomía colombiana, al igual que muchas cocinas latinoamericanas, se caracteriza por su diversidad regional, reflejo de las distintas geografías y culturas que componen el país. Entre sus ingredientes principales destacan la papa, la yuca, el ñame, diversas carnes y frutas exóticas como el maracuyá, lulo, curuba, corozo y uchuva, que aportan sabores únicos y auténticos.