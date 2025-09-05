Es una enfermedad crónica, progresiva y tratable que requiere atención médica, comprensión y respeto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la obesidad no se limita a un aspecto físico, sino que corresponde a una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede afectar la salud.

La obesidad no se trata de fuerza de voluntad, sino de una condición influida por múltiples factores biológicos, sociales y ambientales. Buscar ayuda profesional es clave para acceder a un tratamiento adecuado. Durante años, el estigma ha desviado la conversación, culpando injustamente a quienes viven con esta enfermedad. La ciencia lo confirma: el cuerpo puede resistirse biológicamente a perder peso, incluso con hábitos saludables. Esta resistencia no es un fallo personal, es una realidad clínica.

Como parte de su compromiso con la innovación médica y el bienestar de los pacientes, Lilly lanza la campaña El Peso del Estigma,iniciativa que busca transformar la forma en que se habla y se trata la obesidad. El mensaje es claro: la obesidad no es una elección, pero pedir ayuda sí lo es. Reconocer esta diferencia es clave para avanzar hacia un abordaje más integral, informado y libre de prejuicios.

Nuevo enfoque en el tratamiento de la obesidad

“Estamos en un punto de inflexión en el abordaje de la obesidad. Hoy contamos con soluciones innovadoras con el potencial de transformar millones de vidas y un portafolio sólido que impulsa tratamientos respaldados por ciencia de vanguardia. Sin embargo, el estigma sigue siendo una barrera que limita el acceso a una atención adecuada”, afirma Karla Alcázar, presidente y gerente general de Lilly Latinoamérica.

Con más de un siglo de experiencia en enfermedades crónicas como la diabetes, el laboratorio amplía su compromiso hacia otra condición tratable: la obesidad.

“La obesidad requiere un enfoque integral, libre de estigmas, que combine acompañamiento médico y cambios sostenibles en el estilo de vida. Esa transformación no ocurre en laboratorios, sino en los consultorios, en cada conversación entre médicos y pacientes”, expresó el Dr. Santiago Posada, vicepresidente de Asuntos Médicos para Lilly Latinoamérica.

Las nuevas terapias están marcando un antes y un después en el manejo de condiciones metabólicas. Su mecanismo de acción combina de forma innovadora el control del apetito y la regulación del azúcar en sangre, dos aspectos que tradicionalmente se trataban por separado. Este abordaje mejora la eficacia del tratamiento y contribuye a reducir riesgos asociados. Además del impacto médico, el enfoque también responde a una urgencia económica.

La resistencia silenciosa

En un momento crítico para la salud pública en México, más del 75% de la población vive con sobrepeso u obesidad. Esto representa aproximadamente 31 millones de adultos con obesidad y 32 millones con sobrepeso, y se proyecta que estas cifras continúen en aumento.

La obesidad se ha convertido en una de las principales causas de complicaciones médicas en el país. Está asociada a más de 200 condiciones de salud, incluyendo:

Diabetes tipo 2 (243% más riesgo)

Hipertensión (113% más riesgo)

Dislipidemia (74% más riesgo)

Enfermedad coronaria (69% más riesgo)

Apnea obstructiva del sueño (presente en el 70% de las personas con obesidad)

La obesidad no solo compromete la salud: impacta la productividad, aumenta el ausentismo laboral y puede llevar a la jubilación anticipada. Esta condición ha alcanzado proporciones de pandemia y exige una transformación urgente en la forma en que la sociedad y el sistema de salud la entienden y la enfrentan.