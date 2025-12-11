Sabores clásicos, espíritu juguetón

Fiel a su espíritu creativo, Cielito Querido Café presenta nueva propuesta de bebidas y alimentos elaborados con Conejo Turín, mezclando los sabores tradicionales con un giro creativo y divertido, al estilo único de la marca.

Desde sus inicios en 2010, Cielito Querido se ha dado a la misión de rescatar los sabores y expresiones más representativas de México, honrando sus tradiciones e incorporando un toque contemporáneo. Su nueva línea de bebidas y alimentos celebra los momentos más dulces del periodo llamado Guadalupe –Reyes con una propuesta que fusiona lo clásico y lo moderno para conquistar a los amantes del café y del chocolate mexicano.

El nuevo menú invita a disfrutar combinaciones irresistibles que llenan de calidez y antojo cada visita. Entre las nuevas bebidas:

Moka elaborado con Conejos. Combina el sabor del café con el inconfundible chocolate Turín, logrando un equilibrio perfecto entre intensidad y dulzura.

Chocolate con chile y Conejos. La receta clásica de Cielito Querido Café se enriquece con el sabor del Conejito Turín y un toque de chile guajillo, creando una experiencia única con el balance ideal entre picor y chocolate.

Ponche Navideño. El clásico de temporada estrena una nueva receta con base de tamarindo y tejocote, acompañada de frutas y especias típicas, ideal para disfrutar con una rica pieza de pan dulce.

Entre los alimentos:

Rosca de Reyes elaborado con Conejos. Es la reinterpretación del ícono de enero, con relleno suave y delicioso que invita a compartir.

Concha Conejo. El clásico pan dulce mexicano, ahora relleno de crema irlandesa, que despierta emociones desde el primer bocado.

Baguette Navideña. Con topping de queso parmesano, relleno de roast beef, queso gouda y aderezo de mostaza, una combinación que evoca el sabor hogareño de las fiestas.