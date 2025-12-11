Villa de Leyva, encantador Pueblo Patrimonio

Texto y fotos: Axel Trujillo

Con gran variedad de atractivos, tanto naturales como materiales, además de su gente, Villa de Leyva es considerado uno de los pueblos más hermosos de Colombia, junto con su casco urbano y los poblados o comunidades circundantes, a las que llaman veredas rurales, se han convertido en algunos de los destinos turísticos más importantes en el país que atraen a gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros.

Otro gran atractivo de ese Pueblo Patrimonio es su riqueza de fósiles de los periodos Mesozoico y el Cretácico, sobre todo de vestigios de vida marina, que la han convertido en la capital colombiana de fósiles.

Situado en el Departamento de Boyacá y a 165 kilómetros de Bogotá, capital del país, Villa de Leyva se caracteriza por conservar una arquitectura de estilo colonial, reconocido como monumento nacional en 1954, Pueblo Patrimonio en 2010 -un programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del país- y en la lista tentativa de sitios Patrimonio de la Humanidad de UNESCO.

Fundado en 1572 con el nombre de Villa de Santa María de Leyva, el reconocido Pueblo Patrimonio conserva la arquitectura colonial rural en edificios, casonas y quintas de fachadas y bardas pintadas de blanco, con vigas, puertas y balcones de madera y techos de teja roja; calles empedradas y adoquinadas.

Las edificaciones más recientes también siguen el mismo patrón arquitectónico, aunque posee algunas construcciones de estilo republicano.

Aparte de su historia, tradiciones y museos, resalta la belleza del conjunto arquitectónico y dimensiones de la gran Plaza Mayor, con un área de 14 mil metros cuadrados, considerada una de las más grandes de Latinoamérica, en su totalidad cubiertos de piedras.

En la plaza se ubica la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del siglo XVII y la Casa del Primer Congreso de las Provincias Unidas, donde se redactaron las nuevas leyes después de la independencia de 1812. A unos pasos de ahí se encuentra la Casa Museo Antonio Nariño, donde falleció este héroe de guerra.

Por las noches la Plaza Mayor atrae, sobre todo fines de semana y durante las vacaciones, a gran cantidad de gente que convive en los restaurantes que la circundan y afuera de los mismos, también en locales de las inmediaciones, porque Villa de Leyva, con una población de 15 mil personas, es un lugar muy seguro.

Las calles de las inmediaciones de la Plaza Mayor ofrecen interesante oferta de restaurantes para degustar la gastronomía regional y nacional.

Historia y cultural

Al caminar por sus calles, peatonales las del primer cuadro de su centro histórico, el visitante encuentra varios sitios de interés, como la casa de Antonio Ricaute, donde nació este héroe de la Independencia, convertida en Museo de la Fuerza Aérea de Colombia, y la Plaza de Ricaurte, con un monumento en su honor.

La plaza principal se conecta con la plaza Ricaurte mediante la peatonal Calle Caliente, la calle comercial de Villa de Leyva, donde se ubican centros comerciales con oferta de restaurantes, tiendas de artesanías propias y foráneas, mercancía moderna y obras de arte.

En esa misma calle se ubica el Claustro de San Agustín, la primera iglesia de la Villa y en la actualidad sede del Instituto Humboldt. Otros sitios de interés son el Museo El Carmen, con un gran número de obras de arte religioso. La Real Fábrica de Licores, edificio que aún ostenta el escudo usado por España, y el Museo del Chocolate.

En cuanto a museos, Villa de Leyva posee interesante oferta: el Museo de Luis Alberto Acuña presenta cuadros al óleo, acrílicos y grandes murales realizados por el mismo artista. El Museo paleontológico está ubicado en la Casona el Molino de Osada, edificación del siglo XIX; exhiben fósiles invertebrados como amonitas, bivalvos, gasterópodos, equinodermos y vertebrados; saurios marinos y peces; restos fósiles de plantas, todos de la región.

Otros sitios de interés son La Maloca del Teatro Itinerante del Sol y la Casa Terracota, hecha completamente de barro, siguiendo el estilo tradicional indígena, muy visitada que el propietario la convirtió en una atracción turística.

Los ríos Sutamarchán, Sáchica y Cane, que confluyen en el río Moniquirá, surcan Villa de Leyva, que además fascina por su variedad de paisajes rurales y por la diversidad de las especies que los habitan.

La temperatura promedio del municipio Villa de Leyva es de 18 °C, con tres zonas climáticas: semidesértica, zona media del semi desierto con el páramo, la más fértil para los cultivos, y la zona más húmeda.

Museo del Fósil

A 4 kilómetros del casco urbano de la villa, vía Santa Sofía, se localiza el extraordinario Museo Comunitario El Fósil, patrimonio de la Vereda Monquirá; es un museo de sitio de estilo rural, limpio y funcional construido en 1977 sobre el lugar donde descubrieron el esqueleto de un saurio, el Monquirasaurus Boyacensis, nombre científico de este reptil de 5 metros de longitud y 110 millones de años, prácticamente completo.

El depredador marino representa el pasado de la vida que se asentaba sobre esta región. El Sistema de Información Turística de Boyacá indica que a la fecha sólo dos ejemplares de este reptil, un pariente de los cocodrilos que vivió en el período cretácico, han sido localizados en todo el mundo, entre ellos el de Villa de Leyva. Es el fósil que más atrae a turistas provenientes de todas las regiones del país y del extranjero. El recinto exhibe además una colección de alrededor de 400 fósiles del Mesozoico y el Cretácico.