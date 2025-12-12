Torre BBVA México recibe reconocimiento

La Torre BBVA México, emblema arquitectónico de la Ciudad de México y símbolo de innovación sostenible, ha sido reconocida a escala mundial con el “Award of Excellence” en la categoría “10 Year Award”, por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), la organización internacional más prestigiosa en el ámbito de los edificios altos y el diseño urbano.

El galardón “10 Year Award” celebra a los edificios que, una década después de su inauguración, continúan demostrando un desempeño sobresaliente en términos de diseño, funcionalidad, sostenibilidad y aporte al entorno urbano. La Torre BBVA México se distingue no sólo por su arquitectura vanguardista, eficiencia energética, bienestar de los ocupantes y su integración armónica con el Paseo de la Reforma de la capital del país, sino por ser uno de los íconos más significativos de la Ciudad de México.

En la edición 2025, durante la Conferencia Internacional CTBUH en Toronto, Canadá, la Torre BBVA México obtuvo el “Award of Excellence” en esta categoría junto con otros íconos globales, como la Shanghai Tower (China), Sky Habitat (Singapur) y el Grogan | Dove Federal Office Building (Estados Unidos). Como ejemplos notables que han obtenido este reconocimiento en años anteriores destacan el One World Trade Center (Nueva York), el Burj Khalifa (Dubái) y The Gherkin (Londres), entre otros.

Este reconocimiento resalta cómo la torre, inaugurada en 2015, ha mantenido su certificación LEED Platinum, reducido su huella de carbono mediante jardines elevados y sistemas de captación de agua, y resistido sismos reales con su ingeniería antisísmica avanzada. Pero sobre todo se reconoce su sostenibilidad social que se traduce en el bienestar y la productividad de sus miles de usuarios a lo largo de la última década. Este enfoque en la experiencia humana se materializa en espacios que promueven el bienestar integral, donde la iluminación natural, la ventilación eficiente y la conexión visual con el entorno natural elevan la calidad de vida laboral.

La distribución flexible de sus áreas no solo se adapta a las cambiantes dinámicas de trabajo, sino que fomenta la colaboración espontánea y la creatividad, reforzando un sentido de pertenencia y comunidad entre sus ocupantes. Su icónica celosía, más allá de su función ambiental y estética, actúa como un poderoso símbolo que vincula la herencia arquitectónica local con la innovación contemporánea, proyectando una imagen corporativa a la vez moderna y profundamente arraigada. Así, la Torre BBVA México se consolida a nivel global no solo como un modelo de alto desempeño técnico y ambiental, sino como un legado vivo que continúa inspirando el futuro del diseño arquitectónico orientado a las personas.

Rafael Agenjo Rodríguez, director de Proyectos Inmobiliarios de BBVA México, destacó que “la colaboración entre los despachos Legorreta, con su profundo arraigo al contexto mexicano, y Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), referente global en innovación arquitectónica, ha sido clave para este logro. El proyecto trasciende lo funcional para erigirse como un nuevo referente del urbanismo vertical, proyectando a la Ciudad de México como epicentro de construcciones de altura que integran diseño icónico, ingeniería sísmica de vanguardia y una respuesta armónica al entorno urbano”.

Para el arquitecto Víctor Legorreta, socio, director general y de Diseño en Legorreta,”el proceso de diseño y construcción de la Torre BBVA en Ciudad de México fue una gran experiencia para nosotros, guardamos muy buenos recuerdos de la maravillosa colaboración que tuvimos con RHSP, el apoyo continuo del cliente y la colaboración de todo el equipo que lo hizo posible. Diez años después de su inauguración es aún más gratificante ver cómo los habitantes de esta ciudad han hecho suya la Torre. Se ha convertido en un gran ejemplo de cómo la cultura arquitectónica mexicana actual puede ofrecer soluciones de talla internacional y, al mismo tiempo, mantener una fuerte identidad mexicana”.

Con esta distinción, BBVA México, Legorreta y RSHP no solo celebran un hito, sino que refuerzan el compromiso compartido con el diseño de ciudades más inteligentes, seguras, resilientes y responsables. En un entorno urbano en constante transformación, la Torre sede de BBVA México se posiciona como faro arquitectónico y urbano, demostrando que la colaboración entre banca, arquitectura e ingeniería puede generar un legado tangible para México y su entorno cosmopolita.