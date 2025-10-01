Expo Fac 2025

Los días 8 y 9 de octubre, Expo FAC Farmacias y Cuidado Personal 2025 se llevará a cabo en Expo Guadalajara, ciudad que la ha visto consolidarse como la plataforma más relevante para la industria del retail farmacéutico y de cuidado personal en México, proyectando un crecimiento de 27% en visitantes y 13% en expositores para esta edición.

“Expo FAC es mucho más que una exhibición: es un punto de encuentro estratégico para el retail farmacéutico, donde se construyen alianzas, se presentan soluciones innovadoras y se generan conversaciones que marcan el rumbo de una industria esencial para el bienestar de las y los mexicanos. Basta recordar que el 14.4% del gasto se destina a artículos de cuidado personal, lo que refleja la relevancia y el potencial de este sector en el país”, compartió Eleonora García, Show Director de Expo FAC en RX México.

En su edición de 2024, esta expo conectó a más de 2 mil 300 visitantes, 69% tomadores de decisión y 48% dueños o socios de farmacias, con una tasa de concreción de negocios que alcanzó el 25.3% durante el evento y un impacto sostenido en los meses posteriores. Para 2025, se esperan cerca de 3 mil asistentes y la participación de 70 marcas, con una expectativa de que el 79% de los expositores logren al menos una alianza comercial.

Expo FAC, organizada por RX México, ofrece además contenidos estratégicos a través de su Pharma Summit y el Supplier Summit. El primero tendrá un costo de mil 100 pesos y ofrecerá 8 sesiones especializadas, donde diferentes expertos brindarán distintas pláticas sobre: gestión de farmacias, normativas, marketing, tecnología, mejores prácticas, ideas aplicables y proyecciones clave para el futuro del canal farmacia. Por su parte, el Supplier Summit es un programa sin costo incluido en el registro a Expo FAC, en el que marcas líderes de la industria darán a conocer tendencias, nuevos productos y recomendaciones clave para el éxito de quien desee o ya esté creando una farmacia.

“La industria del retail farmacéutico es hoy un motor clave para la salud y el bienestar en México, no solo porque acerca soluciones a millones de familias, sino porque se ha convertido en un espacio de innovación y transformación constante. Expo FAC es una plataforma única para visibilizar ese aporte y, al mismo tiempo, para impulsar conversaciones de fondo sobre el futuro del sector”, expresó Ángel Bosch, director en Farma Industria Marketing Healthcare y Asesor de Expo Fac Farmacias y Cuidado Personal.

Además, esta expo trasciende el ámbito comercial, al fomentar la responsabilidad social y ambiental al integrar principios de sostenibilidad e inclusión con iniciativas como la colaboración con el Banco de Alimentos, la recolección de ropa y productos no perecederos, así como con programas de capacitación en alianza con Anafarmex.