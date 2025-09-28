El amor frente al mar

En lo alto de los majestuosos acantilados del Pacífico mexicano, donde la selva tropical se encuentra con el mar y la privacidad se convierte en un lujo absoluto, Banyan Tree Cabo Marqués presenta su propuesta para aquellas parejas próximas a casarse y que buscan un santuario íntimo y exclusivo para celebrar el inicio de una nueva vida juntos.

Más que un hotel, es un refugio para los sentidos, un escenario romántico y majestuoso en el que el susurro del mar, el aroma de la vegetación y la arquitectura de inspiración asiática crean la atmósfera perfecta para bodas únicas e inolvidables. La experiencia se define por la exclusividad: 45 villas con alberca privada, un entorno seguro en un fraccionamiento de lujo y la opción de buy-out para garantizar celebraciones completamente privadas.

El resort, ubicado en el estado de Guerrero, México, cuenta con espacios incomparables para ceremonias y recepciones, como el Jardín Saffron, el Jardín Amate, el Mirador y el icónico Deck y Jardín Reflections, el spot más solicitado por los novios. Cada celebración se diseña de la mano de wedding planners de confianza y un equipo de coordinación interna, asegurando que cada detalle refleje la visión y estilo de la pareja.

Las bodas en este lugar se distinguen por su conexión con la naturaleza: jardines abrazados por la selva, terrazas abiertas al mar y atardeceres que pintan de tonos dorados cada momento. La experiencia se complementa con propuestas gastronómicas personalizadas -desde menús de tres tiempos hasta cocteles y estaciones buffet- y con experiencias románticas como cenas privadas, rituales de spa, yoga en pareja y desayunos flotantes en la privacidad de la villa.

Con villas que ofrecen vistas privilegiadas al océano, desde hillside hasta oceanfront, cada estancia se convierte en el escenario perfecto para una luna de miel o una escapada romántica. El resort está diseñado para acoger bodas destino con 70 invitados o más, atrayendo tanto a parejas mexicanas como internacionales que buscan la magia de Acapulco en un entorno íntimo y sofisticado.

Con esta propuesta, Banyan Tree Cabo Marqués reafirma su esencia: un santuario que celebra el amor con lujo, autenticidad y exclusividad, convirtiendo cada boda en una experiencia tan única como la historia de quienes la protagonizan.