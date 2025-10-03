Converse sube la temperatura

El clima cambia, pero tu estilo no debería hacerlo. Con esto en mente, Converse presenta nuevos modelos de botas de temporada, pensadas para acompañar en los días más fríos, lluviosos y extremos, sin perder el diseño auténtico que caracteriza a los icónicos Chuck Taylor. La propuesta fusiona funcionalidad y moda, con materiales resistentes, interiores cálidos y detalles urbanos.

Uno de los grandes protagonistas de la colección es Cozy Up, versión invernal del clásico Chuck Taylor High Top. Su diseño mantiene el estilo limpio y minimalista que lo ha hecho leyenda, pero suma detalles pensados para el frío, como un forro interno de fleece que conserva el calor y una construcción en piel de grano completo con acabado resistente al agua. El resultado: un par que protege del clima sin sacrificar ni un ápice de estilo. También está disponible en una versión con suela chunky, ideal para quienes buscan un look más robusto y expresivo, pero igualmente cómodo gracias a su amortiguación con tecnología OrthoLite.

Para quienes necesitan un calzado que aguante el ritmo intenso del día a día, Converse lanza Rugged Revamp, que son tenis diseñados para durar. Su combinación de piel duradera con materiales resistentes como TecTuff los convierte en una opción confiable y versátil, en tonos neutros que combinan fácilmente con cualquier outfit. Son el tipo de calzado que te acompaña sin importar cuántas veces lo pongas a prueba.

La colección también incluye modelos pensados especialmente para los días lluviosos. Forecast: Unbothered es un botín impermeable que combina estilo y funcionalidad con elegancia. Fabricado con piel premium y una suela dentada de goma que brinda agarre en superficies mojadas, este diseño integra un botín interno de fleece, una lengüeta reforzada y protección contra el lodo, garantizando que los pies se mantengan secos y cálidos incluso cuando el clima no coopera.

Y si se habla de protección total contra la lluvia, el modelo Rival The Rain es la joya de la colección. Esta versión premium de los Chucks incluye un exterior de lona con tratamiento repelente al agua y un forro interno Gore-Tex que bloquea completamente la humedad, sin dejar de lado la ligereza y comodidad características de Converse. Con detalles de branding y el clásico parche Chuck Taylor en el tobillo, este modelo demuestra que funcionalidad y estilo no tienen por qué estar peleados.

Con esta nueva línea de botas, Converse demuestra que está listo para acompañarte en cualquier clima. Ya sea que busques calor, protección o durabilidad, hay un par de Chucks diseñados especialmente para ti. Porque cuando se trata de enfrentar los elementos, el estilo no se negocia.