El poder absoluto siempre exige un precio. En el libro Los tres mundos, tercera y última entrega de la serie dedicada a Julio César, Santiago Posteguillo lleva al lector al momento más decisivo de la historia romana: aquel en el que el hombre más poderoso de su tiempo debe enfrentarse no solo a sus enemigos, sino al peso de su propia ambición y al futuro de toda una civilización.

Con una narración vibrante y rigurosamente documentada, Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César recrea el choque entre Roma, Oriente y Occidente, tres esferas políticas, culturales y militares que se disputan el control del mundo antiguo. La novela se adentra en las intrigas del poder, las traiciones silenciosas y las decisiones que marcaron el tránsito de la República romana hacia una nueva era.

Considerado uno de los máximos exponentes de la novela histórica contemporánea, Santiago Posteguillo vuelve a demostrar su maestría para transformar la historia en un relato apasionante, sin perder nunca el rigor académico. En esta obra, el autor explora el lado más humano de Julio César, el estratega brillante, el político temido y el hombre consciente de que su destino está inexorablemente ligado al de Roma.

Publicada por Penguin Random House, este libro no solo cierra una trilogía fundamental para los lectores de novela histórica, sino que confirma a Posteguillo como un autor imprescindible para comprender, desde la ficción, los grandes momentos que dieron forma al mundo occidental.

Los tres mundos es la culminación de una ambiciosa serie novelística centrada en la figura de Julio César. A través de una prosa ágil y detallada, la obra sumerge al lector en un periodo clave de la historia universal, mostrando cómo las decisiones de un solo hombre pueden alterar el rumbo de imperios enteros.

Este libro, de 928 páginas y que forma parte de la colección Novela Histórica, fue publicado en noviembre de 2025.

Santiago Posteguillo, doctor europeo por la Universidad de Valencia, es en la actualidad profesor titular en la Universidad Jaume I de Castellón. Ha estudiado literatura creativa en Estados Unidos, y lingüística y traducción en diversas universidades del Reino Unido.