Canirac y Chambas, alianza estratégica

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) anunció la firma de un convenio de colaboración con Chambas AI, plataforma especializada en vinculación laboral, como parte de su estrategia nacional para atender uno de los principales retos que enfrenta la industria restaurantera en México: la contratación oportuna, eficiente y confiable de personal.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la que participaron la Presidenta Ejecutiva Nacional de la Canirac, Claudia Ramírez del Palacio; el CEO de Chambas AI, Max Werner; la Presidenta de Dicares, Mireya Ruiz; la Directora de Mercadotecnia e información de Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), Lía Durán, y el Presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), Hugo Vela, se presentaron los alcances de esta alianza, diseñada para acercar de manera directa a los empleadores con personas interesadas en incorporarse al sector, facilitando procesos de contratación haciéndolos más rápidos, simples y accesibles para los restaurantes del país, particularmente para micro y pequeños establecimientos.

La industria restaurantera es uno de los principales motores de empleo en México, al generar más de 2.5 millones de empleos directos y millones de empleos indirectos a lo largo de toda la cadena de valor —proveedores, productores, logística, servicios y turismo—, con un impacto directo en la economía de las familias mexicanas y en el desarrollo de las comunidades.

No obstante, pese a su relevancia económica y social, el sector enfrenta retos importantes. Actualmente, se estima que alrededor del 80% de los restaurantes opera con plantillas incompletas, lo que afecta la productividad, la calidad del servicio, la experiencia del comensal y la estabilidad de los negocios, especialmente en las micro y pequeñas empresas que conforman la mayoría de la industria.

Ante este escenario, Claudia Ramírez del Palacio, presidenta Ejecutiva Nacional de la Canirac, subrayó la necesidad de impulsar soluciones concretas que respondan a la realidad operativa del sector. “Estamos convencidos de que fortalecer el empleo en los restaurantes es fortalecer a toda la industria. Esta alianza nos permite acercar herramientas reales para que los restauranteros puedan completar sus equipos de trabajo de forma ágil y segura, elevar la calidad del servicio y preparar a México para recibir al mundo con la hospitalidad que nos caracteriza”.

Por su parte, el director de Chambas AI, destacó que esta colaboración permite poner la tecnología al servicio de uno de los sectores que más empleo genera en el país, contribuyendo a una contratación más ágil y alineada a las necesidades reales de los establecimientos. “Los restaurantes son un pilar clave de los empleos en México y tienen un reto enorme para completar sus plantillas. En este contexto la Canirac es un gran aliado para atacar este problema. Tenemos una plataforma con más de un millón de candidatos que facilita el reclutamiento por WhatsApp y con esta alianza vemos una gran oportunidad de conectar a los candidatos con empleos en restaurantes. Queremos que cualquier restaurante, desde los pequeños a las cadenas más grandes, pueda encontrar personal de forma simple y confiable”.

Como parte de este convenio, Chambas AI se integra como aliado estratégico de la Canirac, aportando su experiencia y tecnología para facilitar la vinculación laboral en la industria restaurantera. A través de su plataforma, los establecimientos podrán publicar vacantes, difundirlas principalmente vía WhatsApp, filtrar candidatos con apoyo de inteligencia artificial, validar perfiles y agendar entrevistas de manera automática, todo desde un solo panel.

La plataforma permite además recibir perfiles verificados, con información estandarizada y datos comparables, lo que contribuye a procesos de contratación más eficientes, reduciendo tiempos, rotación y riesgos operativos para los negocios.

Con esta alianza, la Canirac reafirma su compromiso con la industria restaurantera, no solo como organismo de representación, sino como un aliado activo que impulsa acciones concretas para fortalecer el empleo, la productividad y el crecimiento del sector.