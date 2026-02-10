En México, existe una realidad poco visibilizada, 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras por problemas relacionados con su piel, y las axilas se han convertido en una de las zonas que mayor incomodidad generan. Se trata de un área delicada, propensa a la irritación, la resequedad y la aparición de manchas, factores que influyen directamente en la confianza de cualquier persona.

Por ello, Dove eleva la categoría de desodorantes femeninos al integrar ciencia Pro-Ceramida en su línea Dove Tono Uniforme, la cual ayuda a recuperar el tono natural de la piel de las axilas y acompaña a las mujeres con una nueva fragancia sensorial: jasmine & raspberry.

Las manchas oscuras en las axilas son más comunes de lo que se cree. Hasta 1 de cada 3 mujeres las presenta, principalmente como consecuencia de factores cotidianos como el rasurado, la depilación, la fricción constante y la falta de hidratación. Estas agresiones repetidas pueden debilitar la barrera natural de la piel, provocando irritación y un tono disparejo que muchas veces lleva a evitar prendas sin mangas, por ejemplo.

Ante esta necesidad, Dove ha desarrollado Tono Uniforme, desodorante formulado especialmente para ayudar a prevenir y reducir la apariencia de manchas mientras cuida la piel desde las primeras aplicaciones. Su fórmula combina un cuarto de crema humectante —un distintivo de la marca— con Vitamina E, aceites esenciales y Serúm Pro-Ceramidas, ingredientes reconocidos por contribuir al fortalecimiento de la barrera cutánea, mejorar la suavidad y devolver la luminosidad natural de la piel.