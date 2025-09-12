Galas magistrales del Ballet Folklórico de México

En el marco del 108 aniversario del natalicio de Amalia Hernández, una de las creadoras más influyentes en la historia de la danza mexicana, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández prepara dos presentaciones especiales en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, acompañado por dos de las agrupaciones artísticas más emblemáticas del país.

El domingo 21 de septiembre a las 20:30 horas, el público podrá presenciar un encuentro sin precedentes entre el Ballet Folklórico de México y la Compañía Nacional de Danza, donde el virtuosismo del ballet clásico se entrelazará con la fuerza y el colorido de la tradición mexicana.

El domingo 28 de septiembre a las 20:30 horas, la fiesta continúa con la Orquesta Sinfónica Nacional, que sumará el poder de su interpretación sinfónica a la energía vibrante del folklore escénico, ofreciendo un espectáculo en el que música y danza se funden en un mismo latido.

Ambas funciones no solo rinden homenaje a la visión artística de Amalia Hernández, sino que también celebran la riqueza de la cultura mexicana en un recinto que ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de la compañía: el Palacio de Bellas Artes.

El Ballet Folklórico de Amalia Hernández se fundó en 1952. A partir de esa fecha, ha llevado el espíritu de México a escenarios de todo el mundo. Su fundadora, Amalia Hernández, transformó la manera de mostrar la danza tradicional al dotarla de una narrativa escénica, una propuesta estética vibrante y un carácter universal.

En tanto, la Compañía Nacional de Danza es sinónimo de excelencia en ballet clásico en México. Fundada en 1963, ha cautivado a generaciones con interpretaciones memorables de obras universales como El lago de los cisnes o Giselle, al tiempo que impulsa creaciones contemporáneas y colaboraciones innovadoras. Su presencia en esta gala simboliza el encuentro entre la disciplina académica y la pasión por llevar la danza a nuevos horizontes.

Finalmente, la Orquesta Sinfónica Nacional, con casi un siglo de historia, es la voz musical de México ante el mundo. Su repertorio es tan vasto como su trayectoria: de los grandes clásicos universales a los estrenos de compositores mexicanos contemporáneos. En cada presentación, combina tradición y vanguardia, sensibilidad y fuerza interpretativa. Su participación en esta gala promete un acompañamiento sonoro que elevará la experiencia del folklore a un nuevo nivel.