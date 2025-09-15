Motorola trae el nuevo motorola edge 60 fusion en el color Pantone Mocha Mousse, edición especial que combina tecnología de vanguardia con una estética cálida. Este dispositivo está hecho para quienes buscan un smartphone sofisticado pero con personalidad.

Los dispositivos de la familia edge 60 destacan por su diseño premium con acabados de calidad inspirados en texturas únicas de cuero sintético y lienzo. Para adaptarse a cada estilo, se ofrecen en una gama de colores desarrollados en alianza con el Instituto de Color Pantone.

Para 2025, el Mocha Mousse fue seleccionado como Color del Año 2025 por su capacidad de transmitir calma, seguridad y sofisticación. Esta tonalidad se alinea con la tendencia global de buscar balance, autenticidad y belleza natural encada aspecto de la vida, incluida la tecnología y materiales de los dispositivos que se utilizan día a día.

Estos materiales no solo son visualmente atractivos, sino que han sido implementados para durar: el motorola edge 60 fusion cuenta con certificación MIL-STD-810H para resistir cualquier entorno sin perder su elegante apariencia; con estándares militares de durabilidad soporta caídas de hasta 1.22 metros, temperaturas extremas y altitudes de hasta 4 mil 500 metros cuadrados. También integra Corning Gorilla Glass7i5 y las certificaciones IP68/IP69, para protegerlo contra polvo, arena, agua a alta presión e incluso inmersión en agua dulce en hasta 1.5 metros durante un máximo de 30 minutos.

Y las cámaras del motorola edge 60 fusion tienen un rendimiento fotográfico de nivel profesional. Su sistema de cuatro cámaras está potenciado por una cámara principal de 50 MP equipada con el sensor Sony LYTIA 700C, para obtener imágenes más brillantes con colores vibrantes en cualquier condición de luz.