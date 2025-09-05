Del 30 de octubre al 2 de noviembre, el Parque Xcaret será nuevamente el escenario del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, que este año celebra su XIX edición con una experiencia inmersiva y profundamente significativa. Desde hace 19 años, este encuentro rinde homenaje a la riqueza espiritual y cultural del pueblo mexicano, convirtiendo al parque en un lugar único, donde la memoria, el arte y la tradición se entrelazan.

En esta edición, Michoacán será el estado invitado, trayendo consigo “La Fiesta de las Ánimas”, una de las tradiciones que más ha influenciado la cosmogonía actual del Día de Muertos en el centro del país, nacida en torno al lago de Pátzcuaro. Esta tradición dialogará con el Janal Pixán, ritual ancestral del pueblo maya en la península de Yucatán. Es una oportunidad única para apreciar dos de las conmemoraciones más emblemáticas de México en un mismo espacio, como una probadita del crisol cultural que nuestra nación ofrece al mundo.

El Festival de Tradiciones de Vida y Muerte forma parte de las acciones permanentes que Grupo Xcaret realiza para difundir el patrimonio cultural intangible de México, contribuyendo a la salvaguarda de una celebración que en 2008 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Durante cuatro días, visitantes locales, nacionales e internacionales podrán vivir una experiencia única que estimula todos los sentidos. El parque ofrecerá una programación diversa y enriquecedora: