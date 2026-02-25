Con cinco funciones exitosas en el marco de la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín, se estrenó la conmovedora película El jardín que soñamos, del destacado director mexicano Joaquín del Paso. La cinta retrata la historia de una familia haitiana que, en su paso por México, es reclutada para trabajar en la tala ilegal en los bosques entre el Estado de México y Michoacán, santuario de la mariposa monarca.

La película inicia así un sólido recorrido por festivales internacionales previo a su estreno en México de la mano de Pimienta Films. A la premiere en la Berlinale asistieron el director y sus protagonistas: la actriz y cantante haitiana Néhémie Bastien (Esther) y el actor Faustin Pierre (Junior). Sus personajes forman una pareja que se enamora durante su migración hacia el norte; ella viaja con sus dos hijas, Flor y Aisha, y en el camino deben detenerse en México para trabajar.

Sobre el estreno, el director comentó que “fue muy hermoso; estuvimos en el Zoo Palast, un recinto icónico que ha visto pasar a grandes directores como Akira Kurosawa, François Truffaut o Paul Thomas Anderson. Tuvimos una función llena y fue muy emotivo presentar la película con los actores ante un público visiblemente conmovido. Hubo risas y reacciones muy positivas; hemos tenido una gran respuesta de los distribuidores y la industria en general. Fue una representación del cine mexicano de muy alto nivel”.

El jardín que soñamos fue seleccionada en la sección Panorama, que exhibe lo más destacado del cine de vanguardia. Esta es la tercera vez que Joaquín del Paso estrena en este prestigioso festival, tras sus anteriores participaciones con Maquinaria Panamericana y El hoyo en la cerca.

El guion nació de dos de las principales preocupaciones del cineasta: la crisis humanitaria de la migración y la emergencia ecológica en los bosques. De ahí surge el paralelismo de lo que él llama “dos migraciones”: una hacia el norte, por parte de la familia haitiana, y otra hacia el sur, de la mariposa monarca.