Posadas inaugura en Playa del Carmen nuevo concepto hotelero

Posadas, la compañía hotelera mexicana, llevó a cabo la inauguración oficial de Devossion by Live Aqua, su nuevo y exclusivo concepto de hospedaje todo incluido diseñado para adultos, especialmente parejas, con el que fortalece de manera estratégica su presencia en Quintana Roo y acelera su plan de crecimiento con visión innovadora y diferenciada en México y el Caribe.

Esta propiedad en Playa del Carmen representa un concepto “todo incluido de experiencias” centrado en romance, bienestar y conexión, que eleva los estándares tradicionales del segmento para adultos. Más que hospedaje, el resort propone un ecosistema integral de experiencias memorables, gastronomía gourmet, un Cenote Spa de clase mundial, entretenimiento inmersivo y espacios diseñados para la complicidad en un entorno privilegiado frente al mar Caribe.

Ubicado en la Riviera Maya, cuenta con 314 habitaciones que combinan lujo contemporáneo con la esencia natural del Caribe mexicano. Sus suites con vista al mar, propuestas culinarias de alto nivel y experiencias personalizadas consolidan una propuesta diferenciada que busca atraer a parejas nacionales e internacionales de alto perfil, incentivando estadías más largas en un ambiente sofisticado que conserva la autenticidad del destino.