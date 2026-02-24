El sector de la lechería en México tiene la capacidad de crecer a dos dígitos, pero requiere cambios estructurales que impulsen la inversión en tecnología para aumentar la producción y reducir el peso de las importaciones en el consumo nacional.

Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche) –que agrupa a más de 50 mil ganaderos de todo el país– sostuvo que se necesitan incentivos diferenciados para poder cubrir el crecimiento de la demanda, que se estima en 8% anual para los siguientes años.

“Para los productores pequeños lo que se requieren son apoyos directos, como mejores equipos de ordeña y sistemas de frío. Y los productores medianos y grandes lo que necesitan son créditos competitivos. En México, la tasa de interés ronda entre 12% y el 20%, si nos comparamos con Estados Unidos, que es el mercado contra el que competimos, ellos la tienen entre el 4% y 6%”, dijo Gómez Cobo durante la presentación de la edición 11 del Foro Internacional de Lechería, que se llevará a cabo el 11 y 12 de marzo en la ciudad de Aguascalientes.

El planteamiento se sustenta en la relevancia económica del sector, pues su valor asciende a 216 mil millones de pesos en el país y, sumando importaciones y producto terminado, alcanza 331 mil millones de pesos, equivalentes a 24% del PIB agropecuario.

Por otra parte, Gómez Cobo alertó que actualmente la lechería nacional enfrenta un desajuste en su cadena de valor, en la cual el precio de venta del productor ha caído 10% en lo que va del año lo que dificulta la viabilidad financiera para los pequeños productores. “Cuando viene la primavera las vacas empiezan a producir más leche y al haber más oferta en el mercado, el precio que se paga a los productores cae. Este año hemos visto una reducción de 10% en promedio en el precio que se paga a los ganaderos”.

Foro Internacional de Lechería

Este 2026 se tiene previsto que el Foro Internacional de Lechería reunirá a más de mil 500 productores de leche, además de especialistas, autoridades y figuras nacionales e internacionales para analizar los principales retos y oportunidades del sector.

Entre los temas centrales destacan las políticas públicas sectoriales, que serán abordadas por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué; así como la nueva guía alimentaria de Estados Unidos y su impacto en el consumo de lácteos; la sustentabilidad y sostenibilidad de la producción, y el papel de la innovación tecnológica, incluyendo inteligencia artificial, trazabilidad y agricultura de precisión.

Estas conferencias magistrales también incluirán reflexiones sobre el cambio generacional como oportunidad para modernizar el sector y el estado de la sanidad animal en México.