Con el propósito de fortalecer la base económica y productiva del turismo en la capital, la Secretaría de Turismo, a través del Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), llevaron a cabo el Primer Foro de Financiamiento al Sector Turístico de la Ciudad de México, encuentro que reunió a líderes del sector financiero, hotelero y turístico para trazar una nueva ruta de colaboración, inversión y crecimiento sostenible.

El foro nace como un espacio permanente de diálogo y cooperación entre los sectores público y privado, orientado a facilitar el acceso al crédito, impulsar la innovación empresarial y promover la formalización laboral. Con ello, la Ciudad de México busca sentar las bases de un ecosistema turístico más competitivo y resiliente, capaz de responder a los desafíos estructurales de la industria y de capitalizar las oportunidades que traerá consigo la Copa del Mundo FIFA 2026 como motor de modernización e inversión.

Durante la inauguración, Carlos Martínez Velázquez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, subrayó que este esfuerzo busca transformar la relación entre la banca y la industria turística:

“El 90% de las empresas turísticas son Mipymes y, con frecuencia, enfrentan obstáculos para acceder al crédito. Hoy queremos transformar esa realidad para que el financiamiento deje de ser una barrera y se convierta en una palanca de crecimiento, con productos pertinentes, tiempos razonables y acompañamiento técnico”, afirmó.

Martínez Velázquez enfatizó que el Fondo Mixto impulsa una agenda de largo plazo, centrada en innovación, formalización y medición de impacto, para que la ciudad esté lista no solo para el reto global del Mundial, sino para consolidar su liderazgo turístico en la próxima década.

Por su parte, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, reconoció que este esfuerzo conjunto representa un paso decisivo hacia la modernización del sector. “El verdadero legado del Mundial será la ciudad que dejemos después. La Ciudad de México no solo será una de las sedes más emblemáticas del torneo, sino también un referente en la articulación de esfuerzos públicos y privados para que el turismo se convierta en un legado económico, social y urbano de largo plazo. Con el programa de Regeneración Urbana en el entorno del Estadio Banorte, que contempla 67 obras para mejorar el agua, drenaje y movilidad, buscamos construir una ciudad más habitable, moderna y sostenible, no solo para el Mundial, sino para todas y todos los que vivimos aquí”.

Durante las mesas de diálogo se abordaron temas como “La ciudad como activo: inversión, turismo y crecimiento sostenible”; “Innovación y digitalización para la experiencia turística”, y “Financiamiento y turismo de cara al Mundial 2026”, con la participación de representantes de BIVA, Bitso, Host City Cdmx, CLIP, Mifel, y Mexico Tech Week, entre otros.

En el cierre del foro, Ricardo Galicia, director Jurídico de FIFA México, celebró el liderazgo de la capital en la preparación rumbo a 2026. “El Mundial será un acontecimiento histórico. México será el único país en recibir una Copa del Mundo por tercera vez, y la Ciudad de México será sede de la inauguración”.

El evento concluyó con mesas de atención directa de Bancomext y Nafin, donde empresarios del sector hotelero, restaurantero y de servicios turísticos pudieron conocer de primera mano los programas de crédito y financiamiento disponibles para fortalecer sus operaciones.