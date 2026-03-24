Nueva tecnología para detección de cáncer

El cáncer de mama mantiene un impacto significativo en la salud pública de México. De acuerdo con estimaciones internacionales recientes, el país registra más de 29 mil nuevos casos al año, y una proporción importante se detecta en etapas avanzadas, lo que limita las opciones terapéuticas y reduce la supervivencia. Ante este panorama, la detección temprana apoyada en estudios de imagen confiables representa uno de los factores más relevantes para mejorar los resultados clínicos.

En este contexto, recientemente se dio a conocer en México una nueva generación de tecnología en imagen mamaria (mamógrafo), orientada a fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama mediante estudios con mayor calidad diagnóstica y una experiencia más adecuada para las pacientes.

Gracias a esta tecnología, hoy es posible realizar mamografías con tomosíntesis con mayor información y de alta calidad en solo cinco segundos, con menor molestia y cuidando al máximo el bienestar de la paciente. Este mamógrafo adapta automáticamente su posición al cuerpo de cada mujer, lo que reduce significativamente las incomodidades habituales del procedimiento y permite detectar lesiones que podrían pasar desapercibidas con tecnologías convencionales.

“En la práctica clínica observamos que muchos diagnósticos llegan en etapas avanzadas debido a barreras asociadas a la experiencia del estudio”, explicó el Dr. Edgar Obando, médico radiólogo del Hospital Metropolitano en Quito, Ecuador. “Cuando los estudios de imagen resultan más precisos y menos intimidantes, se promueve que las pacientes acudan con mayor oportunidad, lo que impacta directamente en el pronóstico”.

En respuesta a estos retos, la innovación en imagen mamaria ha evolucionado hacia soluciones que buscan equilibrar precisión clínica y bienestar de la paciente. Los avances en adquisición y reconstrucción de imágenes permiten una mejor visualización del tejido mamario, especialmente en mujeres con mamas densas, al tiempo que optimizan los tiempos de estudio y reducen factores de incomodidad, manteniendo altos estándares diagnósticos. Este enfoque contribuye a fortalecer la confianza de las pacientes y a facilitar decisiones médicas oportunas.

Desde una perspectiva de sistema de salud, estas mejoras tecnológicas generan beneficios operativos claros. Estudios más eficientes permiten optimizar recursos, reducir tiempos de espera y ampliar la capacidad de atención, un aspecto clave en contextos de alta demanda y en la consolidación de estrategias de detección temprana más equitativas.

“En México, la innovación en imagenología representa una herramienta fundamental para cerrar brechas en la detección temprana y acompañar mejor a las mujeres a lo largo de su atención médica. La evolución de la imagen mamaria avanza hacia modelos más precisos, eficientes y alineados con las necesidades reales de pacientes y profesionales de la salud”, concluyó Elena Castillo, directora de Imágenes Diagnósticas y Terapias Avanzadas de Siemens Healthineers para México, Centroamérica y el Caribe.