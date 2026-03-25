Los humedales al norte de la península de Yucatán son escenario de uno de los fenómenos naturales más impresionantes de México: la llegada de miles de flamencos rosados que cada año transforman el paisaje en una vibrante colonia de vida. Esta historia es el eje del documental Flamingos: la vida después del meteorito, dirigido por el cineasta Lorenzo Hagerman que este 26 de marzo llega a cines de todo el país de la mano de Pimienta Films.

Este lanzamiento trasciende la pantalla gracias a un sólido compromiso social: la productora La Vaca Independiente destinará los recursos obtenidos por la exhibición a proyectos de conservación liderados por la Fundación Pedro y Elena Hernández AC y Transformación, Arte y Educación AC.

Flamingos: la vida después del meteorito fue filmada en varias sesiones de rodaje durante más de dos años, la película ofrece una mirada íntima al ciclo de vida del Flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber): desde sus rituales de cortejo y la construcción de nidos, hasta el nacimiento y crecimiento de las crías en enormes colonias que dependen de la delicada dinámica ecológica.

El documental cuenta con la narración de Julieta Venegas y la música original del compositor Bryce Dessner (nominado al Oscar 2026 en Mejor Canción Original), en una producción que combina cine de naturaleza, ciencia y una poderosa experiencia visual.

“Esta es una película que celebra la vida. Cuando observas la vida silvestre de forma tan detenida y prolongada, dejas de ser un extraño para sumergirte en su universo. Al final, no hay otra forma de entender a la naturaleza que desde nuestra propia humanidad; por eso, observar este hábitat es, invariablemente, una forma de observarnos a nosotros mismos”, comentó Lorenzo Hagerman.

Más que un documental sobre aves, Flamingos: la vida después del meteorito se posiciona como una invitación urgente a valorar los ecosistemas de Yucatán. Al asistir a las salas, el público no solo presencia un fenómeno natural sin precedentes, sino que se convierte en parte fundamental de una cadena de conservación que busca asegurar que la vida siga floreciendo en estos humedales por millones de años más.

El documental fue coproducido por La Vaca Independiente, Cactus Film & Video y Cornell Lab of Ornithology, una de las organizaciones científicas especializadas en el conocimiento y conservación de las aves.