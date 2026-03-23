Hyatt fortalece su portafolio en República Dominicana

Hyatt Hotels Corporation anuncia que una filial de Hyatt ha firmado un acuerdo de gestión con Codelpa, el propietario actual de Secrets Tides Punta Cana, para un resort todo incluido familiar: Hyatt Ziva Punta Cana, República Dominicana.

Con apertura prevista para 2029, este nuevo resort será una de las propiedades insignia de la marca y contará con 650 habitaciones, incluyendo un edificio solo para adultos, así como amenidades familiares ideales para todas las edades, a solo 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

“Estamos encantados de expandir nuestro portafolio, tras el exitoso debut de Secrets Tides Punta Cana, complementando la creciente presencia de marcas de Hyatt en la región y ofreciendo una experiencia familiar en las playas de arena blanca del destino”, expresó Álvaro Peña, presidente de Codelpa.

“Estamos encantados por la confianza depositada en nosotros por un propietario valioso como Codelpa, y por la oportunidad de seguir fortaleciendo nuestro ya sólido portafolio en la República Dominicana”, dijo Javier Águila, presidente de Inclusive Collection, Hyatt.

Actualmente, Hyatt cuenta con 34 hoteles, 32 de ellos resorts todo incluido, y cerca de 17 mil habitaciones en el país. “Esto es un claro reflejo no solo de nuestra escala, sino también de nuestro compromiso de larga data con un destino que es central para nuestra estrategia pasada, presente y futura en el Caribe”, concluyó Javier Águila.