Priority Pass, el aliado perfecto

En un momento en que los consumidores mexicanos valoran cada vez más las experiencias que enriquecen su vida, Priority Pass se consolida como un aliado estratégico para las instituciones financieras que buscan fortalecer la relación con sus clientes a través de beneficios de viaje personalizados y significativos.

El panorama global de los viajes está en auge. Se estima que en 2025 se superarán los 5.2 mil millones de pasajeros a nivel mundial, con un promedio de 4.1 viajes por persona. En México, donde el turismo cultural y de experiencias sigue creciendo, los viajeros ya no buscan únicamente trasladarse de un punto a otro, sino vivir momentos memorables que les aporten comodidad, bienestar y valor.

Priority Pass responde a esta demanda con una propuesta integral que acompaña al viajero en cada etapa del trayecto. Desde la planeación, los usuarios pueden reservar salas VIP con anticipación en más de 162 ubicaciones en las Américas, acceder a servicios como seguridad rápida, estacionamiento y mapas interactivos. En el aeropuerto, disfrutan de espacios de descanso, áreas de spa, videojuegos y descuentos en alimentos y bebidas. Los miembros que adquieren su membresía directamente a través de Priority Pass también pueden acceder a Destination Deals, lo que les permite descubrir y reservar fácilmente atracciones y experiencias locales por ciudad o país.