Cada 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón nos recuerda lo valioso que es cuidar nuestra salud y proteger el motor que nos mantiene vivos: el corazón. Pero no solo eso, en México, cada vez más personas enfrentan el síndrome Cardiorrenal Metabólico (CRM), condición que une tres grandes retos: la diabetes tipo 2, los problemas del corazón y la enfermedad renal crónica. En nuestro país, su crecimiento ha sido más acelerado, impulsado por estilos de vida poco saludables y diagnósticos tardíos.

Aunque el síndrome CRM no es una condición nueva, representa una mirada más profunda y compasiva hacia el sufrimiento silencioso que afecta aproximadamente al 25-30% de la población mundial. Esto permite entender cómo tres enfermedades -la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica- no solo coexisten, sino que se entrelazan, se potencian y deterioran poco a poco la calidad de vida. Este trastorno sistémico refleja cómo el corazón, los riñones y el metabolismo están unidos en un delicado equilibrio, donde el daño de uno puede desencadenar el mal funcionamiento en los demás. Reconocer esta conexión, no es solo un avance médico: es un llamado urgente a ver al paciente como un todo, a tratar con sensibilidad lo que muchas veces se oculta tras síntomas dispersos y silenciosos.

En México, más de 14 millones de adultos viven con diabetes, y se estima que la mitad podría tener algún grado de daño renal sin saberlo. A esto se suma la alta prevalencia de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), durante el periodo 2020–2023, aproximadamente el 30% de las personas adultas vivían con hipertensión, y de ellas, el 43% desconocía su diagnóstico. En 2021, el INEGI registró más de 1 millón de defunciones, de las cuales, la segunda causa de muerte fue por enfermedades del corazón, solo por debajo de las defunciones por COVID. Este conjunto de condiciones crea un círculo vicioso que deteriora el cuerpo de forma silenciosa, mencionó el Dr. Diego Araiza Garaygordobil, cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

Las cifras reflejan el impacto del síndrome CRM: se estima que el 60% de los fallecimientos en personas con diabetes se deben a complicaciones cardiovasculares, hasta el 40% de quienes viven con diabetes también presentan insuficiencia cardíaca, y entre el 30% y el 60% padecen enfermedad renal crónica.

Estas condiciones, no solo afectan la salud, también cambian rutinas del paciente y de sus seres queridos y alteran proyectos y calidad de vida. Pensando en ellos, Boehringer Ingelheim desarrolla soluciones innovadoras que buscan tratar estas enfermedades de forma conjunta, con una sola molécula. Su objetivo es claro: romper el ciclo que une estas enfermedades y ofrecer esperanza a quienes viven con el síndrome CRM, para que puedan tener una vida más plena y con menos complicaciones.

“Esta innovación busca mejorar el tratamiento de millones de personas afectadas por estas condiciones. Cada avance terapéutico es una oportunidad para mejorar vidas. Este esfuerzo busca acercar tratamientos más eficaces a quienes enfrentan día a día estas condiciones crónicas”, indicó el Dr. Julio Sánchez, líder médico de áreas terapéuticas para Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y El Caribe.

Uno de los grandes desafíos del síndrome CRM es que muchas veces no se reconoce como un problema completo. En lugar de tratarlo como un conjunto, se atiende cada enfermedad por separado, lo que puede hacer que se pierda tiempo valioso. Por eso, el diagnóstico temprano es clave. “Detectar a tiempo los primeros signos de daño metabólico, cardíaco o renal, puede cambiar el rumbo de la enfermedad y darles a los pacientes una mejor oportunidad de vivir con salud y bienestar”, destacó el Dr. Manuel Ben Adoniram Gaxiola Macias, cardiólogo Intervencionista y jefe de Urgencias Médicas del Hospital Médica Sur.

En el marco del Día Mundial del Corazón, recordar que detrás de cada cifra hay una vida, una historia, un latido que merece ser escuchado.