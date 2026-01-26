Destinos de playa, los favoritos del turismo en invierno

Durante la temporada alta invernal del 2025, nuevamente México posicionó sus destinos tropicales como favoritos entre turistas nacionales e internacionales, impulsados por una preferencia por el lujo y todo incluido en destinos de climas cálidos. Durante la temporada alta, comprendida entre el 22 de diciembre y el 12 de enero, los resorts de Hyatt Inclusive Collection (HIC) en México alcanzaron una ocupación promedio de 80.7%, con un total de 254 mil 999 habitaciones ocupadas.

De acuerdo con datos internos de HIC, los principales turistas internacionales durante la temporada invernal 2025 fueron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y los turistas nacionales representaron 3.3 % del total de huéspedes.

Por lo que el invierno se consolida como la “temporada dorada” del Caribe y el Pacífico mexicanos. Los destinos donde HIC tiene presencia, incluyendo Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y Huatulco, mantuvieron niveles de ocupación superiores a los registrados en meses previos, impulsados por la alta demanda de experiencias que priorizan descanso, eficiencia del gasto y bienestar. Destinos como Los Cabos y Mazatlán destacaron por su crecimiento en huéspedes, con incrementos del 10.3% y 15.7%, respectivamente, en comparación con la temporada invernal de 2024.