RÁFAGA

Destinos de playa, los favoritos del turismo en invierno

enero 26, 2026
Redacción

Durante la temporada alta invernal del 2025, nuevamente México posicionó sus destinos tropicales como favoritos  entre turistas nacionales e internacionales, impulsados por una preferencia por el lujo y todo incluido en destinos de climas cálidos. Durante la temporada alta, comprendida entre el 22 de diciembre y el 12 de enero, los resorts de Hyatt Inclusive Collection (HIC) en México alcanzaron una ocupación promedio de 80.7%, con un total de 254 mil 999 habitaciones ocupadas.

De acuerdo con datos internos de HIC, los principales turistas internacionales durante la temporada invernal 2025 fueron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y los turistas nacionales representaron 3.3 % del total de huéspedes.

Por lo que el invierno se consolida como la “temporada dorada” del Caribe y el Pacífico mexicanos. Los destinos donde HIC tiene presencia, incluyendo Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y Huatulco, mantuvieron niveles de ocupación superiores a los registrados en meses previos, impulsados por la alta demanda de experiencias que priorizan descanso, eficiencia del gasto y bienestar. Destinos como Los Cabos y Mazatlán destacaron por su crecimiento en huéspedes, con incrementos del 10.3% y 15.7%, respectivamente, en comparación con la temporada invernal de 2024.