De mantarrayas a atardeceres

Con sus aguas cristalinas, sitios de buceo de clase mundial y una mezcla única de encanto caribeño y lujo, las Islas Caimán siguen brillando como uno de los destinos más cautivadores de la región. Para los viajeros de Latinoamérica que buscan sol, sofisticación y aventuras inolvidables, las islas ofrecen una colección de experiencias imperdibles que definen la esencia del “tiempo isleño”, al estilo Caimán.

Desde lo icónico hasta lo inesperado, cada visita a las islas está llena de oportunidades para explorar, relajarse y reconectar:

Stingray City. Una de las atracciones más famosas del Caribe. Adéntrate en el banco de arena poco profundo para interactuar con amigables mantarrayas del sur en su hábitat natural, encuentro inolvidable que se ha convertido en un sello distintivo de Caimán.

Seven Mile Beach. Consistentemente clasificada entre las mejores playas del mundo, esta extensión pura de arena blanca es perfecta para tomar el sol, practicar paddleboard o simplemente contemplar el atardecer con un cóctel en mano.

Mundo de color. Con más de 365 sitios de buceo, incluidos jardines de coral, paredes y naufragios, las Islas Caimán son reconocidas como un paraíso mundial del buceo. Ya sea snorkel o buceo, la visibilidad bajo el agua y la biodiversidad marina son incomparables.

Excelencia culinaria. Conocidas como la Capital Culinaria del Caribe, las islas deleitan a los amantes de la gastronomía con una sofisticada mezcla de alta cocina, bocados junto a la playa y experiencias de la granja a la mesa inspiradas en tradiciones locales.

Cultura y conexión. Desde visitar el Centro de Tortugas de Caimán hasta descubrir arte, patrimonio y música en George Town, los visitantes están invitados a explorar la rica cultura de las islas y la cálida hospitalidad caimanesa.

Ubicadas apenas a una hora al sur de Miami, en la vibrante tranquilidad del Caribe occidental, este trío de islas es un destino de primer nivel para viajeros de buen gusto, buzos intrépidos, epicúreos aventureros, lunamieleros y familias por igual. Como el principal destino de estilo de vida de lujo del Caribe, las Islas Caimán ofrecen a cada huésped el escenario ideal para disfrutar de las mejores comodidades de la vida. Desde resorts cinco estrellas y villas de lujo hasta condominios y propiedades frente al mar impresionantes, Caimán tiene una infinidad de opciones para el viajero exigente. Sin mencionar que las Islas son frecuentemente reconocidas como la “Capital Culinaria del Caribe”, con infinitas experiencias gastronómicas que seguramente deleitarán a los viajeros más experimentados.