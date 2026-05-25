Velvet Air Lip Tint ¡Trivia!

Esta temporada, MOIRA Cosmetics introduce en México su nuevo Velvet Air Lip Tint, propuesta que redefine el acabado matte con una fórmula sofisticada, ligera y contemporánea. Pensado para quienes buscan un color impecable con una sensación casi imperceptible, este lanzamiento combina innovación, comodidad y estilo en un solo gesto.

Inspirado en la elegancia del terciopelo, Velvet Air Lip Tint ofrece una textura featherlight que se desliza suavemente sobre los labios con una sensación sedosa y ligera, creando un acabado matte difuminado que aporta dimensión y un efecto naturalmente favorecedor.

Su fórmula cremosa deposita pigmentos ricos y modulables, permitiendo construir el color desde un velo sutil hasta una intensidad audaz con pocas aplicaciones. El resultado es un labial que combina la apariencia pulida del matte con la comodidad de una fórmula que no reseca ni deja sensación pegajosa, manteniendo los labios suaves e hidratados durante todo el día.

Entre sus características destacan:

Butter-smooth finish para una aplicación ultra suave

Blurred matte look que difumina y perfecciona el acabado

Featherlight texture que se siente ligera y cómoda

Long-lasting wear con efecto stain que prolonga el color

Velvet Air Lip Tint ofrece equilibrio perfecto entre rendimiento y comodidad: color elegante que permanece impecable que acompaña el ritmo del día.

Fiel a la filosofía de la marca, este lanzamiento de MOIRA está formulado bajo estándares libres de crueldad, reafirmando el compromiso de la firma con una belleza consciente, responsable y accesible.

Con este lanzamiento, MOIRA Cosmetics continúa consolidando su presencia en el mercado mexicano, acercando propuestas que fusionan tendencias globales, fórmulas innovadoras y una visión moderna de la belleza.

MOIRA Cosmetics es una marca internacional de belleza reconocida por su enfoque en la innovación, la diversidad de tonos y fórmulas de alto desempeño.

Trivia

La marca MOIRA quiere que conozcas el nuevo Velvet Air Lip Tint, el cual está disponible en México desde marzo de 2026, por lo que obsequia un kit especial con sus productos. Si quieres ganártelo, envía tus respuestas correctas a 4vientosmx@gmail.com antes del 26 de mayo de 2026.