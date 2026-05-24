La Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), presentan México: Ruta y Destino, exposición que revisa la construcción visual del país como referente cultural y turístico a lo largo del siglo XX.

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, indicó que la muestra es una exposición que “nos va a permitir mirar cómo a lo largo del siglo XX, el arte y la imagen en el turismo participaron de manera muy impresionante y significativa en el México que se presentó al mundo”.

La directora del Museo Nacional de Arte, Mireida Velázquez Torres, remarcó que conocer la historia cultural de México implica también “abordar muchas visualidades que habitan nuestra memoria colectiva y que fueron construidas, no solo desde la pintura, sino también desde la fotografía, la gráfica y los lenguajes modernos que dieron forma a la imaginación pública del siglo XX”.

Un mapa cultural del país

La muestra, curada por Claudia Garay, se enmarca en el contexto del Mundial Social 2026. Abarca desde los años posteriores a la Revolución Mexicana hasta el denominado “Milagro mexicano”, periodo en el que el territorio se consolidó como un espacio de encuentro para creadores, pensadores y visitantes extranjeros atraídos por su riqueza cultural y sus transformaciones sociales.

Mediante una amplia selección de alrededor de 380 obras y materiales, la propuesta curatorial analiza cómo distintas disciplinas artísticas participaron en la proyección de una identidad nacional dentro y fuera de México.

Pintura, fotografía, cine y diseño, entre otros objetos, establecen un diálogo con materiales característicos de la cultura visual moderna, como revistas ilustradas, mapas, guías de viaje, postales y carteles. A ello se suman ejemplos de mobiliario y joyería que evidencian la diversidad de soportes en los que se consolidaron los imaginarios populares.

En su recorrido, el público aprecia obras de Angelina Beloff, Vita Castro, Cordelia Urueta, Diego Rivera, Miguel Covarrubias, Carlos Mérida, Gerardo Murillo, “Dr. Atl”, Jorge González Camarena y Alfonso X. Peña, entre otros.

México: Ruta y Destino analiza procesos por los cuales se definió lo “mexicano”. La exposición permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2027, en las salas temporales ubicadas en la planta baja del Museo Nacional de Arte (Tacuba 8, Centro Histórico, Ciudad de México).