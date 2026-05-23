Suave y ligero

La marca Starbucks presenta Aerocano, la nueva bebida de espresso helado creada para ofrecer una experiencia suave y sofisticada que resalta las notas del café. A partir del 25 de mayo de 2026, los clientes en México podrán disfrutarla por tiempo limitado en tiendas Starbucks participantes.

Elaborado con Blonde Espresso y servido sobre hielo e infusionado con aire, esta nueva bebida crea un perfil de espresso suave, dulce y más intenso. La bebida se distingue por su espuma aterciopelada y cremosa que se mantiene en cada sorbo, una cautivadora cascada visual y un cuerpo redondeado y más completo.

Diseñado para quienes buscan descubrir nuevas maneras de disfrutar el espresso helado, combina la familiaridad de una bebida estilo americano con un moderno método de preparación que transforma la textura y la sensación en boca en cada sorbo.

La llegada de Aerocano al mercado refuerza el compromiso de la marca en México por brindar experiencias innovadoras alrededor del café, incorporando tendencias globales que transforman la manera en que las personas disfrutan sus bebidas favoritas.