Turibus inicia operaciones en Madrid

La experiencia turística desarrollada y reconocida en México abre una nueva etapa en su crecimiento internacional. Turibus by Mobility ADO marca emblemática de recorridos turísticos, llegó a Madrid, España, para integrarse a la oferta de movilidad de una de las ciudades más visitadas de Europa, ampliando así la presencia internacional del grupo en el segmento turístico.

Esta llegada a Madrid representa más que una expansión de marca. También refleja cómo una solución de transporte colectivo pensada para acercar a las personas a los principales atractivos de una ciudad puede responder a las nuevas dinámicas del turismo urbano. En esta primera etapa, el servicio conecta algunos de los puntos más emblemáticos de la capital española, entre ellos el Museo del Prado, la Plaza de Cibeles, el Palacio Real de Madrid, la Puerta del Sol y el Estadio Santiago Bernabéu, mediante una red de más de 30 paradas distribuidas estratégicamente.

Bajo el esquema hop-on hop-off, permite a los usuarios subir y bajar del autobús de forma ilimitada durante la vigencia de su boleto, facilitando una experiencia personalizada según sus intereses, tiempos y recorrido deseado. El servicio operará durante todo el año, con una frecuencia aproximada de 30 a 35 minutos, lo que fortalece una propuesta orientada a optimizar tiempos de espera y mejorar la experiencia del visitante.