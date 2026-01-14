Seiko Pink Panther

La marca Seiko presenta una colaboración que fusiona nostalgia, humor y diseño contemporáneo: el nuevo Seiko 5 Sports Pink Panther Limited Edition SRPM07, pieza creada para quienes disfrutan expresarse a través de los detalles y buscan un reloj capaz de atraer miradas desde cualquier ángulo.
El felino más elegante del cine inspira una pieza donde el rosa deja de ser un color para convertirse en actitud. El SRPM07 adopta una paleta vibrante que destaca al instante: carátula en un rosa intenso que vibra con cada movimiento, inspirados en The Pink Panther que aportan un toque chic, y una presencia en muñeca que se siente moderna, fresca y segura de sí misma.
Este reloj no solo es estilo: es ingeniería pura. En su interior late el calibre automático 4R36, con una reserva de marcha de 41 horas; cristal Hardlex de alta resistencia; caja de acero inoxidable de 42.5 mm; fondo transparente que revela el movimiento y una resistencia al agua de 100 metros. Todo montado en un brazalete de acero inoxidable que aporta solidez, brillo contemporáneo y una versatilidad perfecta para complementar desde un look minimalista hasta uno lleno de color.
Como parte de la emblemática familia Seiko 5 Sports, esta edición honra los pilares de la colección: durabilidad, espíritu juvenil y diseño pensado para el día a día, pero los reinterpreta con una estética editorial que invita a mirar el reloj como un accesorio de moda clave. Una pieza que se siente igual de cómoda en una sesión fotográfica que en un look effortless de ciudad.
Cada reloj se entrega en un estuche de colección inspirado en The Pink Panther, convirtiéndolo no solo en un accesorio fashion, sino en un objeto de deseo para coleccionistas, amantes del diseño y seguidores del personaje.