La manzana Cosmic Crisp llega a México

La temporada de Manzanas Washington llega a México. Una gran noticia para este periodo es que el portafolio de manzanas se expande con la llegada de Cosmic Crisp, variedad que destaca por ofrecer un universo de sabor gracias a su equilibrio perfecto entre dulce y ácido, así como su extraordinaria textura, apariencia y versatilidad.

Las manzanas Cosmic Crisp son reconocidas por su gran tamaño, su vibrante piel de color rojo oscuro adornada con distintivas lenticelas blancas en forma de estrella, y por una pulpa firme, extremadamente crujiente y excepcionalmente jugosa. Su perfil agridulce perfectamente balanceado las convierte en una opción ideal tanto para el consumo en fresco como para aplicaciones culinarias más elaboradas.

Entre sus atributos más destacados se encuentra su lento oscurecimiento tras el corte, una cualidad natural que permite disfrutarla por más tiempo sin perder color ni frescura, lo que la hace perfecta para diversas preparaciones. Además, su larga vida útil, la posiciona como una de las variedades más durables del mercado.

“El impulso de Cosmic Crisp en México representa un paso estratégico para la categoría de manzanas premium. Para esta temporada, la producción estimada aumenta 23% y la tendencia es que siga creciendo. Este aumento de volumen responde a la creciente demanda del consumidor por variedades diferenciadas, de alta calidad y larga vida útil”, explica Juan Carlos Moreira, representante de la Comisión Nacional de Manzanas Washington.

Por su firmeza y densidad, la manzana Cosmic es muy valorada en la repostería y la cocina profesional, ya que conserva su textura y color durante el horneado. Los cocineros señalan que su dulzor natural permite, incluso, reducir la cantidad de azúcar en recetas dulces conservando el sabor.

La manzana Cosmic Crisp es el resultado de más de 20 años de investigación y desarrollo del programa de cultivo de árboles frutales de la Universidad Estatal de Washington. Con su sabor perfectamente equilibrado, textura crujiente, jugosidad excepcional y apariencia inconfundible, esta variedad se posiciona como una manzana versátil, innovadora y lista para conquistar a consumidores, chefs y profesionales de la industria alimentaria.